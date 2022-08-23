Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu ne zaman? 85 bin personel atama hangi bölümlerde ve branşlarda yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da iş arayanları heyecanlandıran bir duyuru geldi. Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak yeni düzenleme açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koca 85 bin yeni personel alımı yapılacağını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler ise alımların ve başvuruların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu ne zaman? 85 bin personel atama hangi bölümlerde ve branşlarda yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da iş arayanları heyecanlandıran bir duyuru geldi. Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak yeni düzenleme açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koca 85 bin yeni personel alımı yapılacağını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler ise alımların ve başvuruların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dev istiham haberini paylaştı. Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında yaptığı sağlık çalışanlarına yönelik düzenleme açıklamalarına da değindi. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

Bakan Koca,"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." dedi. 85 bin yardımcı sağlık personeli alımlarına dair henüz takvim belli olmadı.

85 bin personel atama hangi bölümlerde ve branşlarda yapılacak?

85 bin yardımcı sağlık personeli alımlarının hangi iş kollarında ve hangi alanlarda yapılacağı ilerleyen aylarda netlik kazanacak Alımlara ilişkin takvim ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Müjdeyi Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı: "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."