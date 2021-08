Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti. 31. bölümde Derin ve Asya'nın ölüp ölmediği merak konusu. Sadakatsiz yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Sadakatsiz yeni sezona ilişkin bilgiler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölüm ile sezon finali yaptı. Dizinin final sahnesi izleyenleri ekrana bağladı. Sürpriz bir sonla biten dizinin gelecek bölümlerinde ne oalcağı şimdiden merak ediliyor. Sadakatsiz yeni sezon 32. bölümün ne zaman başlayacağı dizi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman başlayacak? Sadakatsiz sezon finali ne zaman bitecek?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair kanaldan net bir açıkalma gelmedi. Dizinin yeni sezonunun ve yeni bölümlerinin 2021 yılının Eylül ayının sonlarında Kanal D ekranlarında olacağı tahmin ediliyor.

Sadakatsiz'in yeni sezon ragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna dair fragman henüz yaınlanmadı. Fragmanın yeni sezon başlamadan bir kaç gün önce yayınlanması bekleniyor.

Sadakatsiz ne zaman yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz 31. bölüm özeti

Sadakatsiz dizisi 31. bölümü ile sezon finali yaptı. Sezon finali milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Final sürpriz bir sonla izleyenleri merakta bırakarak bitti. Asya Derin'in yanlış yolda olduğunu bir uçuruma sürüklendiğini anlar ve ona yardım eder. Derin de Asya ile birlikte otomobille uzun bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk esnasında Asya Derin'in esiri haline gelir. Dizinin sonunda Derin otomobili uçuruma doğru sürüyor. Asya ile Derin'in akıbeti izleyenleri merak içinde bıraktı. Peki Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mı?

Sadakatsiz konusu

Sadakatsiz dizisi BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

