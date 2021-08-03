Orman yangınları gıda fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk Bloomberg HT’ye gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Toktürk, orman yangınlarının seraları da olumsuz etkilediğini söyledi

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklamasından sonra Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sedat Recep Toktürk Bloomberg HT'ye gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Toktürk, fiyat dengesinde olumsuzluklar olduğunu ve maliyetlerin çok yüksek olmasının gıda fiyatlarına yansıdığını belirtti. Toktürk ayrıca yangınların seraları da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Toktürk gıda fiyatları hakkında şunları söyledi:

“Bilhassa çekirdekli meyve fiyatlarında bir yükseklik var. Biz bunu bekliyorduk çünkü yaklaşık 3-4 ay evvel beklenmedik ciddi bir soğuma ile üretimin yüzde 30 ile yüzde 40'ı kadar ağaçta bir ürün kaybı oldu. Bu beklentimizin üzerine de Avrupa'daki İtalya, Fransa ve Yunanistan olsun aynı şekilde üretimde yine bir azalma söz konusu oldu. Türkiye'de üretim bölgelerinden kabuklu meyvelerin ihracatı yapılıyor. Burada haldeki fiyatlar kadar yerinde de fiyatlar ihracatçı tarafından satın alınıyor. Dolayısıyla bu durum fiyat dengesini olumsuz etkiliyor. Belirli ürünlerde şeftali, nektarin, kayısı, kiraz gibi meyvelerde Ağustos-Eylül aylarında kış ürünlerine geçiş yapana kadar belirli bir fiyatın altına inmeyecek gibi hissediyorum.

Maliyetler çok arttı. Maliyetin tüm etkenleri son derece yüksek dolayısıyla artık üretici elde ettiği ürünü tekrar yetiştirebilme isteği ve arzusunu duymak istiyor. Çok alta giden fiyatlar bir sene sonra çok sıkıntı yaratıyor. Vurgulamamız gereken doğru fiyatın oluşmasıdır”

Yaşanan yangınların ise seralara etkilerinin olumsuz olduğunu belirten Toktürk, “Türkiye'de üretim bölgeleri aşağı yukarı ormanlık alanla çok iç içedir. Manavgat'ta yaşanan durumunda oradaki seralara olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Yanan seralar, kaybolan seralarımız var bunların hepsi bir üretim üssüdür” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.