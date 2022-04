Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)

Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? Kanal D'nin sevilen dizilerinden Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını şaşırttı. Sadakatsiz 58. bölümü merakla bekleyenler televizyon karşısına oturduklarında dizinin başlamadığını fark edince Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? sorularını sormaya başladı. Kanal D 27 Nisan Çarşamba yayın akışına bakıldığında Sadakatsiz saatinde Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw adlı yabancı filmin olduğunu görülüyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kiş itarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan sadakatsiz heyecanlı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sadakatsiz'in 57. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Merakla beklenen 58. bölüm için 27 Nisan Çarşamba akşamı TV'nin karşısına geçen dizi hayranları yeni bölümün yayınlanmadığını görünce şaşırdı.

Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı?

27 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanması beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında görülmüyor. Sadakatsiz saatinde yabancı filmin yayınlanacağı görülüyor. Dizinin sezon finaline henüz bir kaç hafta daha olduğu biliniyor. Dizinin final haftasına yetişmesi için bu hafta yayınlanmamış olabileceği de belirtiliyor.

27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı?

Dizi tutkunları Sadakatsiz neden yok, neden yayınlanmadı sorularını sorarken, kanaldan ve yapımcılardan henüz açıklama gelmedi.

Sadakatsiz ne zaman hangi gün yayınlanıyor?

ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Sadakatsiz dizisi kısa zamanda kendine has izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Dizi her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz uyarlama mı?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Sadakatsiz konusu nedir?

1. sezon (2020-2021) konusu: Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022) konusu: Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü) .

Hızlı ve Öfkeli Hobbs ve Shaw nedir?

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw'un hikayesini konu ediyor.Amerika'nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

