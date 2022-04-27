DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'fiyatlama' yorumu: Zarar getirir
Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)
Fransa'da iki mescide saldırı
Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu?
İTO'dan Hünkâr Kasrı sergisi
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz, 2022'de BTM'den bir Turcorn çıkarmak
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
Rusya’nın haritası değişiyor mu? Lavrov’dan açıklama
FETÖ'nün 'kaset kumpası' davasında sanıklara ceza yağdı
Aleyna Ağgül kimdir? Aleyna Ağgül'ün katilleri kimler? Gökhan Argın'a kaç yıl hapis cezası verildi?
Rusya-ABD arasında mahkum takası
Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi
Erdoğan: Haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz
Trabzon'da kedi öldüren sanığa 2 yıl hapis cezası

TIMETURK / DÜNYA / Fransa'da iki mescide saldırı

Fransa'da iki mescide saldırı

Fransa'nın güneyinde iki mescide İslam karşıtı yazılar yazıldı.

37 Dakika Önce
2022-04-27 18:46:49
Fransa'da iki mescide saldırı

Yerel gazete La Provence'in haberine göre, Aix-en-Provence kentinde iki mescidin girişine 25 Mayıs'ta gece geç saatlerde yazılan yazılarda "İslam öldürür" ve "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri söz konusu yazıları sildi.

Belediye meclis üyesi Salah-Eddine Khouiel ise söz konusu yazılara tepki göstererek, "Bu skandal eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Savcılık ise olayın faillerini bulmak için soruşturma başlattı. Olaya ilişkin bir görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunmuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş