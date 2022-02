Rose coin nedir? Rose Coin nasıl nereden alınır? Bitlo Rose Coin ne kadar kaç TL?

Rose coin nedir? Bitlo Rose Coin ne kadar kaç TL? Rose Coin nasıl nereden alınır? Kripto para dünyasına her geçen gün yeni paralar dahil oluyor. Son olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan Rose Coin'in reklamları ulusal kanallarda da dönmeye başladı. Bitlo ise referans kodu ile ROSE coin hediye ediyor. Solmayan gül Rose Coin 2022 yılında piyasaya sürülmüş bir kripto paradır.

Rose coin nedir? Bitlo Rose Coin ne kadar kaç TL? Rose Coin nasıl nereden alınır? Kripto para dünyasına her geçen gün yeni paralar dahil oluyor. Son olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan Rose Coin'in reklamları ulusal kanallarda da dönmeye başladı. Bitlo ise referans kodu ile ROSE coin hediye ediyor. Solmayan gül Rose Coin 2022 yılında piyasaya sürülmüş bir kripto paradır.

Kripto para piyasası yüz milarlarca dolar seviyesini aştı. Kimilerine göre güvenilmez olarak değerlendirilmese de kripto para piyasası yeni para birimlerinin dahil olmasıyla yoluna inişli çıkışlı şekilde devam ediyor. Bitcoin ile başlayan bu serüvene iş insanları da dahil oldu. Elon Musk bitcoin ve Dogecoin yatırımları oldğunu duyurduktan sonra kripto para piyasası adeta şahlanışa geçmişti. Manipülasyona çok açık olduğu da belirtilen kripto paralar halen yatırımcıların ilgi odağında. Son günlerde ulusal kanallarda çıkan Rose Coin reklamları da oldukça ilgi çekti. İşte Rose Coin'e dair detaylar...

ROSE Coin Nedir?

ROSE coin 2020 yılında kripto para piyasasına çıkarılmış bir kripto para birimidir. Oasis Network ağında kullanılan Rose Coin "solmayan gül" olarak tanımlanıyor.

Rose coin reklamlarının da ulusal kanallarda dönmeye başlamasıyla pek çok kişi Rose Coin'e ilgiyi artırdı.

ROSE toplamda piyasa 10.000.000.000 ROSE olarak sürülecektir, şu an piyasaya sürülmüş 1.500.000.000 ROSE bulunmaktadır.

ROSE ile Oasis Network sisteminde, yerleşik token ve stake etmek için kullanılması sağlanır. Bunun yanı sıra Oasis Network sisteminde ParaTime katmanında geliştirme yapabilmek için kullanılan akıllı sözleşmelerin ücretleri ödenmektedir.

Merkeziyetsiz finans (DEFİ) projelerine getirdiği yenilikler sayesinde Oasis Network sisteminin kripto parası olan ROSE gelecekte daha büyük atılımlar göstereceğine inanılmaktadır.

Oasis Network (ROSE) Nasıl Satın Alınır?

Rose Coin olmak isteyenler saniyeler içinde bunu başarabilir. öncelikle Rose Coin satışı yapan kripto para borsasına giriş yapmanız gerekiyor. Güvenilir bir kripto para borsası seçmenizi tavsiye ediyoruz. Zira son zamanlarda kripto para vurgunları da oldukça arttı.

Oasis Network alım satımı bitlo.com gibi platformlar üzerinden gerçekleştirilir.

* Öncelikle güvendiğiniz bir alım satım platformuna giriş yapmanız gerekiyor.

* Adres çubuğunda yeşil renkli SSL sertifikasının bulunduğundan emin olun.

* Eğer daha önce doldurmadıysanız "Hesap' bölümünden doğum tarihi ve T.C. kimlik numaranız gibi bilgileri tamamlayınız, eğer daha önce bu işlemi gerçekleştirdiyseniz bu adımı atlayınız.

Hesabınızda herhangi bir kripto para veya TRY bulunmuyorsa "Para Yatırma/çekme' bölümüne tıklayın. Bulunuyorsa bu adımı atlayabilirsiniz.

* TRY Yatırma bölümünden yatırmak istediğiniz miktarı yazın ve "Bildirim Gönder' butonuna tıklayarak onay kutucuklarını doldurun. Devam butonuna tıklayınız.

* Karşınıza çıkan para yatırma kodu bölümünde yer alan işlem açıklaması kodunu not ediniz.

* Adınıza kayıtlı, bireysel ve vadesiz TRY hesapları üzerinden transferinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

* Alıcı/ünvan kısmına Bitlo Teknoloji A.Ş. yazılmalıdır. Farklı, hatalı ya da eksik alıcı adı yazılarak gönderilen transferler banka tarafından reddedilir ve geri gönderim işlem ücreti tahsil edilerek banka tarafından gönderici hesabına iade edilir.

* Yapacağınız havale işleminin açıklama kısmına her bir transfer işlemi için ayrı ayrı üretilen, bildirim ekranının işlem açıklaması kısmında görülen kodun doğru yazılması gerekmedir. EFT/Havale açıklama kısmında kod bulunmayan, kullanılmış ya da geçersiz açıklama kodu bulunan transferler gönderici hesaplarına iade edilmektedir.

* Her yeni Türk Lirası yatırma bildiriminizde para yatırmanız için size gösterilen alıcı banka bilgilerini kontrol ediniz ve yalnızca TRY yatırma bildirim formunda belirtilen banka ve IBAN numarasına gönderim yapınız.

* "Kolay Alış/ Satış' sekmesine geçiniz.

* Kaç TRY tutarında Oasis Network almak istediğinizi yazarak "Oasis Network Al" butonuna tıklayınız.

* İşlem talebiniz alınmıştır.

Oasis Network hakkında

Oasis Network (ROSE), 2020 yılında piyasaya sürülmüş bir bir merkeziyetsiz finans (DEFİ) sistemidir ve sistemin kripto para birimi ROSE'dır. Gizlilik odaklı, açık kodlu ve ölçeklenebilir bir veri ekonomisi oluşturmuş bir blockchain projesidir. Oasis Network (ROSE) ile amaç merkeziyetsiz finans (DEFİ) sistemlerinde açık finansman ve gizli işlem verilerini bir araya getirmektir.

Oasis Network (ROSE), iki ana katman olan Consensus ve ParaTime'dan oluşmaktadır. Bu iki katman sistemin farklı kullanımları için olanak sağlar.

Oasis Network (ROSE), birçok önemli kripto para, blockchain ve fintech firması ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Küresel katılımın oldukça yüksek olduğu ağ üzerinde birçok uygulama ve doğrulayıcı bulunmaktadır.

Oasis Network sistemi merkeziyetsiz finans sistemlerinin sorunları olan ücret yüksekliği ve veri güvenliği gibi konularda bir yenilik getirmeyi ve çözmeyi amaçlar.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır.[8] Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir.[9] Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte. .