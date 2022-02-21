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TIMETURK / GÜNDEM / Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili flaş karar

Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili flaş karar

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın Çarşı Davası sanıklarıyla birlikte yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.

2 Saat Önce
2022-02-21 12:25:02
Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili flaş karar

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından tutuklu sanık Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun devamına, Çarşı Davası'nın Gezi Parkı davasından ayrılmasına ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görülmesine karar verdi.

Mahkeme, Kavala'nın avukatının heyetin davadan çekilmesi talebini ‘yargılamayı uzatmak amacı taşıdığı' gerekçesiyle reddetti.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan gruplar sanıklara destek vererek yargılamaya tepki gösterdiler.

Dava hakkında

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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