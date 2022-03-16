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TIMETURK / GENEL / Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart Perşembe Rize'de okul-ders var mı? Rize'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart Perşembe Rize'de okul-ders var mı? Rize'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart Perşembe Rize'de okul-ders var mı? Rize'de hangi ilçelerde okullar tatil? Rize'de kar yağışları etkisini artırarak devam ediyor. Rize'de 16 Mart Çarşamba günü için okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Kar yağmaya devam ederken Rize'de öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

2 Saat Önce
2022-03-16 17:49:46
Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart Perşembe Rize'de okul-ders var mı? Rize'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Soğuk ve kar yağışlı havalar Rize'de bir süredir etkisini gösteriyor. Rize'de soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışları son bir kaç gündür aralıksız devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle kent genelinde 16 Mart Çarşamba günü için okulların da tatil edilmesine karar verilmişti. Yağışların devam etmesi üzerine öğrenciler ve veliler okulların yeniden tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Rize'de yarın okullar tatil mi?

Rize'de yoğun kar yağışları devam ediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Rize'de kar yağışlarının bir kaç gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. Rize'de yarın okulların tatil olmasına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

17 Mart Perşembe günü Rize'de okullar tatil edilir mi?

Rize'de 17 Mart Perşembe günü okul tatiline ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Rize'de okulların tatil edilmesine valilik karar veriyor. Rize Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri duyuruları takip edilerek okul tatillerine ilişkin hızlı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Rize'de 16 Mart'ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Rize'de günlerdir devam eden kar yağışı kent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği 16 Mart'ta kentte okulların tatil edilmesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

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