17 Mart'ta Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Trabzon'da 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde ve köylerde okullar tatil?

16 Mart'ta Trabzon'da kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Aileler ve öğrenciler de Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Trabzon'da 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde ve köylerde okullar tatil? gibi sorulara yanıtlar aramaya başladı. Trabzon'un 8 ilçesinde 16 Mart Çarşamba günü okullar tatil edilmişti. Peki 17 Mart'ta Trabzon'da okullar tatil oldu mu?

Trabzon'da soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde kar yağışı devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı daha yoğun şekilde yaşanıyor. Trabzon'da yoğun kar yağışları yaşamı olumsuz etkilerken pek çok ilçede de okulların tatil olmasına neden oldu. Peki 17 Mart'ta Trabzon'da okullar tatil edildi mi?

17 Mart'ta Trabzon'da yarın okullar tatil mi?

Trabzon'da soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte kar yağışları devam ediyor. Meteoroloji'nin sitesinden alınan bilgilere göre Trabzon'da hafta sonu da kar yağışları etkili olacak.

Trabzon'da 17 Mart Perşembe okllar tatil edilir mi?

Kar yağışlarının devam ettiği Trabzon'da öğrenciler ve aileler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Trabzon'da okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. Trabzon Valiliği ve Trabzon ilçe kaymakamlıklarının duyuruları takip edilerek kar tatilne ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

Trabzon'da 16 Mart'ta okullar tatil edilmişti

Trabzon Valiliği 15 Mart'ta 8 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada "Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ilimize bağlı Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitim öğretime 16.03.2022 Çarşamba günü bir gün ara verilmesine; ayrıca engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise aynı gün sadece taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Trabzon 17 Mart hava durumu

Trabzon'da 17 Mart Perşembe günü kar yağışı devam edecek. Kar yağışı cuma günü ve hafta sonu da il genelinde devam edecek. Trabzon'da soğuk havalar br kaç gün daha etkisini gösterecek.

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