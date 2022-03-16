Giresun'da yoğun kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler 'Giresun'da okullar yarın tatil mi? Giresun'da 17 Mart Perşembe okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?' sorularına yanıt aramaya başladı. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Giresun'da 17 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Giresun'da yoğun kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler "Giresun'da okullar yarın tatil mi? Giresun'da 17 Mart Perşembe okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?" sorularına yanıt aramaya başladı. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Giresun'da 17 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Soğuk havalar Giresun'da kendini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışları yoğun şekilde devam ediyor. Giresun'da hava sıcaklıklarının bir süre daha soğuk devam etmesi beklenirken 17 Mart'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği ise pek çok öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı.

Giresun'da okullar yarın tatil mi?

Giresun'da okullar yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Giresun'da kar yağışları devam ediyor. Kar tatiline ilişkim Giresun Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının duyuruları yakından takip edilerek okul tatillerine dair hızlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giresun'da 17 Mart Perşembe okul var mı?

Giresun'da 17 Mart Perşembe günü okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ancak şu anda resmi kurumlar tarafından yapılmış bir duyuru bulunmuyor.

Giresun'un pek çok ilçesined 16 Mart'ta okullar tatil edilmişti

Giresun'da yoğun kar yağışları nedeniyle eğitime 16 Mart'ta da ara verilmişti. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildi açıklandı. Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi. .