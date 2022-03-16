Ordu'da yarın (17 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Ordu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir? Soğuk hava dalgası Karadeniz'de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz illerinden olan Ordu'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ordu'da 16 Mart günü bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının sürdüğü kentte yarın (17 Mart) okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Ordu'da yarın (17 Mart Perşembe) okullar tatil mi? Ordu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir? Soğuk hava dalgası Karadeniz'de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz illerinden olan Ordu'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Ordu'da 16 Mart günü bazı ilçelerde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının sürdüğü kentte yarın (17 Mart) okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Karadeniz üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklığın sıfırın altına gdüştüğü pek çok kentte yoğun kar yağışları yaşanıyor. Havaların bir süre daha sıfırın altında olması beklenen Ordu'da da kar yağışları devam ediyor. 16 Mart'ta Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verilmişti. Devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 17 Mart Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Ordu'da yarın (17 2Mart Perşembe) okullar tatil mi?

Ordu'da 17 Mart Perşembe günü için okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ordu Valiliği'nin ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurları yakından takip edilerek okul tatillerine ilişkin haberlere hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

Ordu'da yarın hangi ilçelerde okullar tatil edilir?

Ordu'da ilçe bazlı oalrak da okullar tatil edilebilir. İlçe kaymakamlıkları aldıkları karar ile ilçede eğitimlere ara verilmesine karar verebilir. Ancak şu anda Ordu'da alınmış bir kar tatili haberi bulunmuyor.

Ordu'nun pek çok ilçesinde 16 Mart'ta okullar tatil edilmişti

Ordu Valiliği okulların 16 Mart Çarşamba günü için tatil edilen ilçeleri açıkladı. Açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında 16 Mart Çarşamba günü okulların tatil edildiği belirtildi. Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerindeki okullar ile ilçelerin genelinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu 17 Mart hava durumu

Ordu'da 17 Mart Perşembe günü kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Kent genelinde meydana gelen kar yağışları nedeniyle Ordu'da yaşam olumsuz etlileniyor. .