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Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!

TIMETURK / GENEL / Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!

Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!

Restoranlarda yapılan yemekler genellikle evlerimizde yaptıklarımızdan çok daha lezzetli oluyor. Peki şefler ne yapıyorlar ki böyle bir lezzete ulaşabiliyorlar? Gelin birlikte şeflerin püf noktalarını öğrenelim...

2 Saat Önce
2021-12-01 17:11:46
Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!


Restorandaki aşçılar ve şefler zamandan tasarruf ettiren ve yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayan bazı püf noktalar kullanıyorlar. Bu yüzden genellikle evlerimizde yaptığımız yemekler asla restoranlardaki gibi lezzetli olmuyor. Gelin şeflerin, aşçıların püf noktalarını öğrenelim ve restoran kalitesinde yemekler hazırlayalım...

Şeflerin kullandığı püf noktalar Türk Telekom Reklamı

Çırptığınız yumurta beyazlarının kıvamının olup olmadığını öğrenmek için kabı ters yüz edin. Eğer yumurta beyazları kıvama geldiyse çırptığınız kapta kalıp gibi kalır, dökülmez.

Salataya sos ve yağı mutlaka tuz ekledikten sonra ilave edin. Çünkü yağ tuzun tamamen çözülmesine engel olur. Bu da salatanızın lezzetsiz ve yavan olmasına neden olur.

Tatlı hamur işleri yaparken kusursuz bir hamura imza atmak için unun ağırlığı şekerin ağırlığıyla; yumurtaların ağırlığı ise tereyağının ağırlığıyla eşit olmalıdır.

Yumuşak ve ipeksi kıvamda bir patates püresi hazırlamak istiyorsanız krema kullanabilirsiniz. Fakat patates püresine süt veya krema ekleyecekseniz patatesin oda sıcaklığında ılımış olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Marketten, pazardan aldığınız limonlar sulu değilse onları sıcak su altında tutmalı veya mikrodalga fırında birkaç saniye bekletmelisiniz.

Eğer makarnayı soslu hazırlayacaksanız zeytinyağı kullanmamalısınız. Çünkü zeytinyağı sosun nişastasının içine işlemesine engel olur.

Çikolatalı hamur işleri ve tatlılar yaparken tezgaha un değil kakao tozu serpin. Kakao tozu lezzetini ikiye katlayacaktır.

Daha lezzetli köfteler hazırlamak için köftenin içerisine katacağınız soğanları zeytinyağında kavurup kıymaya öyle ekleyin. Bu daha lezzetli köfteler elde etmenizi sağlayacaktır. Fakat kaburduğunuz soğanların iyice soğumasını bekleyip kıymaya öyle eklemeye özen gösterin.

Bifteği mükemmel bir şekilde kızartmak istiyorsanız tavanızın çok kızgın olması gerekiyor.

Acı biberlerin tadını seviyor fakat ağzınızı çok da yakmasın istiyorsanız onları kullanırken çekirdeklerini ve damarlarını mutlaka temizleyin. Ayrıca bir süre soğuk suda bekletirseniz de acısı azalacaktır.

Bütün tavuk pişirirken göğüs kısmı aşağıda olmalıdır. Çünkü tavuğun etinin en fazla olduğu yer göğüstür. Bu yüzden göğüs kısmının aşağıda olması tavuğunuzun daha hızlı pişmesini sağlayacaktır.

Yağın kızıp kızmadığını anlamak için tahta bir kaşığı tavaya değdirin. Yağın yüzeyindeki baloncuklar tahta kaşığın etrafında toplanıyorsa yağ yeterince kızmış demektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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