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TIMETURK / EKONOMİ / Ünlü markadan Aksaray'a yeni fabrika; 5 bin kişi istihdam edilecek

Ünlü markadan Aksaray'a yeni fabrika; 5 bin kişi istihdam edilecek

Aksaray'da 3 milyar 650 milyon liralık yatırımla 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı.

2 Saat Önce
2021-12-01 17:17:23
Ünlü markadan Aksaray'a yeni fabrika; 5 bin kişi istihdam edilecek

Vali Hamza Aydoğdu, organize sanayi bölgesinde (OSB) düzenlenen temel atma töreninde, Aksaray'ın jeopolitik konumu, çalışan insan gücü ve gelecek vadeden yatırım potansiyeli bakımından İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Aksaray OSB'nin köklü bir kurum ve kimliğe sahip olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: Türk Telekom Reklamı

"OSB'mizin doluluk oranı yüzde 98. 12 bin vatandaşımızı buradaki fabrikalarda çalışarak evine ekmek götürüyor. Aksaray'a olan talep bellidir ve her geçen gün artmaktadır. Orta Anadolu'nun lojistik merkezi olma yolunda büyük bir adımla ilerliyoruz. Bütün bunları denize kıyımız, havalimanımız ve demir yolu olmadan yapıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bunlardan bir kısmı da olacak o zaman işte Aksaray'ın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

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Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki'nin en büyük yatırımlardan bir tanesinin temelini atacaklarını ifade etti.

Fabrikanın 550 bin metrekarelik bir alana kurulacağını anlatan Aydoğdu, "28 ülkede 608 mağazası olan ve Türkiye'nin tekstil devlerinden olan LC Waikiki'ye teşekkür ediyorum. Fabrika, 3,65 milyar liraya mal olacak, tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlanacak." diye konuştu.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise fabrikanın tüm dünya hinterlandına tedarik zinciri yapabilecek ve temel bir üs haline gelecek şekilde planladıklarını ifade etti.

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Fabrikanın Türkiye ekonomisine çok değerli katkılar sunacağını aktaran Özçer, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray'da büyük bir yatırımın temelini attık, ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından Vali Aydoğdu, Özçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve diğer protokol üyeleri platformda kurulan butona basarak yatırımın temelini attı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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