Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? Hafta sonu EFT yapılır mı?

Değişen yaşam tarzı ve teknoloji ile birlikte bankacılık sistemi de son yıllarda köklü bir değişikliğe gitti. İnternet ve bilişim çağında tüm bankacılık işlemleri dijital uygulamalar aracılığıyla yapılır hale geldi. Para çekme, para gönderme, fatura ödeme gibi bir çok şey artık dijital bankacılık ile yapılabiliyor. Resmi tatillerde ve hafta sonu EFT ve Havale yapmak isteyen kullanıcılar Hafta sonu EFT yapılır mı? Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? sorularına yanıt arıyor.

Değişen yaşam tarzı ve teknoloji ile birlikte bankacılık sistemi de son yıllarda köklü bir değişikliğe gitti. İnternet ve bilişim çağında tüm bankacılık işlemleri dijital uygulamalar aracılığıyla yapılır hale geldi. Para çekme, para gönderme, fatura ödeme gibi bir çok şey artık dijital bankacılık ile yapılabiliyor. Resmi tatillerde ve hafta sonu EFT ve Havale yapmak isteyen kullanıcılar Hafta sonu EFT yapılır mı? Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? sorularına yanıt arıyor.

Bankacılık işlemleri bazen hafta sonu ve resmi tatillerin araya girmesiyle kesintiye uğrayabilir. Bir çoık insan EFT ve havale sistemi üzerinden birbirine para gönderip alıyor. Peki resmi tatillerde ve hafta sonu EFT ve havale yapılır mı?

Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi?

Resmi tatillerde bankacılık işlemi yapmak zorunda kalan, para alıp göndermek iseyen vatandaşlar Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatillerde EFT ile gönderilecek para transferleri resmi tatil bitiminedki ilk mesai saatinde hesaba geçer. Örneğin 3 günlük bayram tatilinin 1. gününde gönderilen EFT 3. günün sonunda mesai başlangcınde hesaba geçer. Havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçer. Fast işlemleri de hafta sonu kısıtlaması olmadan aynı gün hesaba geçer.

EFT hesaba ne zaman geçer?

Normal günde ve mesai saatleri içinde bir EFT işlemi en geç 20 dakika içinde işleme geçmiş olur. Ancak bazı durumlarda yoğunluk ve teknik aksaklığa bğlı olarak EFT işlemleri 1 saatte de tamamlandığı oluyor. Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir.

Hafta sonu EFT yapılır mı?

Hafta sonu EFT yapılır ancak para hesaba hemen geçmez. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

Tatil günleri yapılan EFT hemen hesaba geçer mi?

EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

Mesai bitiminde yapılan EFT işlemleri ertesi gün mesai saatleri başlangıcında gerçekleşir. EFT saatleri sabah 08.45 akşam 17.15 arasında yapılabilir. Bazı bankalarda bu süre 09.00 – 16.30 da olmaktadır. 16.30 sonrası EFT işlemi gerçekleştiren bankaların uyguladığı EFT ücret tarifesi de farklılık gösterebilir. Bunun için bankanızdan EFT saati ile ilgili detayları öğrenmekte fayda var.

EFT nedir?

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de EFT sistemi TCMB tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk TCMB'ye aittir.

Havale nedir?

Havale, çifte yetkilendirmeyi içeren tek taraflı ve varması gereken hukuki bir işlemdir. Mevduat sahibi bir başkasının hesabına ya da hesaplarına, kendi hesabına ya da hesaplarına para aktarabilir. Havalenin gerçekleşmesi için mevduat sahibinin bankaya talimat vermesi yeterlidir.

Eğer havale işlemi, hesap sahibinin aynı bankadaki iki farklı hesabı arasında gerçekleşiyor ise buna virman denir. Örneğin A bankasında aynı kişiye ait iki farklı Türk Lirası hesabı arasında yapılan para transferi, bir virman işlemidir.

Aynı zamanda hisse senetlerinin virmanı da yapılabilmektedir. Aracı kurumlar arasında hisse transferinin gerçekleşmesi işlemidir. Aracı kurumlar bu işlemden komisyon talep edebilmektedir.

FAST nedir?

Merkez Bankası bu konuda şu bilgileri veriyor: FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.