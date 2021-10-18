Hindistan: Bangladeş'i işgal etmeliyiz

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin milletvekili Subramanian Swamy, Bangladeş'in işgal edilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan'da iktidardaki radikal Hindu ve İslam karşıtı Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili Subramanian Swamy, Bangladeş'te Hindu azınlığa zulüm uygulandığını iddia ederek Hindistan ordusuna komşu ülke Bangladeş'i işgal etmesi çağrısında bulundu.

Swamy, Tripura'da düzenlediği ve başka konulara da değindiği basın toplantısında "Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ülkesindeki çılgın insanların Hindu tapınaklarını yıkmasını, mescide dönüştürmesini ve Hinduları Müslüman olmaya zorlamasını durdurmak zorundadır. Aksi takdirde Hindistan ordusu Bangladeş'i işgal ederek oradaki Hinduları kurtarmalıdır." dedi.

"Pakistan'ı teröristler yönetiyor"

Pakistan hakkında da konuşan Swamy "Pakistan teröristler ve Pakistan istihbaratı tarafından yönetilen bir ülke. Başbakanı İmran Han ise onların kuklalarından ibaret." dedi.

Subramanian Swamy BJP'nin kıdemli ve önde gelen milletvekillerinden olduğundan açıklamaları Hindistan'da önemseniyor.

167 milyon nüfuslu ve halkının %91,2'si Müslüman olan Bangladeş'te 13-13,5 milyon Hindu'nun yaşadığı tahmin ediliyor. Bangladeş, Hindistan'daki radikal Hindu çevrelerin "Bangladeş'teki Hinduların baskı altında olduğu" iddialarını yalanlıyor.

Hindistan'da yaşayan 250-300 milyon Müslümanın üzerindeki baskıların ise BJP iktidarında günden güne daha da arttığı biliniyor. Son aylarda toplu linç ve saldırılarda ölen Müslümanların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.