Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaib kandili ibadetleri bugün en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca müslüman en iyi şekilde ibadet etmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki ama Regaib kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaip kandili namazı nasıl kılınır? İşte merak edilen detaylar...

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaib kandili ibadetleri bugün en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca müslüman en iyi şekilde ibadet etmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki ama Regaib kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaip kandili namazı nasıl kılınır? İşte merak edilen detaylar...

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Bazı gün ve geceler biz Müslümanlar için değerli ve ibadet edilmesi gereken günlerdir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'de önemli gecelerde ibadet etmemizi dile getirmiş ve birçok hadiste belirtilmiştir.

Bu özel günlere özel namazlar ayırılmamıştır faka namaz kılmak, oruç tutmak, tesbih çekmek ve normal günlere nazarran Müslüman kimliğimize daha da özn göstermek gerekir. Regaib kandili de bu günlerden biridir.

Regaib Kandilinde;

- Tesbih namazı kılmak,

- Hacet namazı kılmak,

- Tesbih çekmek,

- Oruç tutmak,

- Kur'an okumak

gibi ibadetler yapılabilir.

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Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Öncelikle “Allah rızası için niyet ettim tesbih namazı kılmaya” diyerek niyet edilir.

Sübhâneke'den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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