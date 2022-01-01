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TIMETURK / GÜNDEM / 2022 üç aylar ne zaman? 3 aylar hangi aya denk geliyor? Recep Şaban Ramazan tarihi

2022 üç aylar ne zaman? 3 aylar hangi aya denk geliyor? Recep Şaban Ramazan tarihi

2022 üç aylar ne zaman? 3 aylar hangi aya denk geliyor? Recep Şaban Ramazan tarihi Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında Ramazan hangi aya denk geliyor? İşte merak edilen üç aylar tarihi...

3 Saat Önce
2022-01-01 14:35:16
2022 üç aylar ne zaman? 3 aylar hangi aya denk geliyor? Recep Şaban Ramazan tarihi

2022 üç aylar ne zaman? 3 aylar hangi aya denk geliyor? Recep Şaban Ramazan tarihi Müslümanlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılında Ramazan hangi aya denk geliyor? İşte merak edilen üç aylar tarihi...

2022 üç aylar ne zaman?

Recep ayı 2 Şubat Çarşamba 2022'de başlayacak. Çarşamba günü başlayacak olan üç ayların ertesi günü 3 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak kutlanacak. Miraç Kandili 27 Şubat ve Berat Kandili 17 Mart gününde idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan gününe denk geliyor.

3 aylar hangi aya denk geliyor?

Recep ayı Şubat ayında idrak edilecek. Şaban ayı 4 Mart gününde başlayıp idrak edilecek ve Ramazan ayı da Nisan ayının ikinci gününe denk gelecek.

Recep Şaban Ramazan tarihi

Recep ayı: 2 Şubat Çarşamba

Şaban ayı: 4 Mart Cuma

Ramazan ayı: 2 Nisan Cumartesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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