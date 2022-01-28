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3 aylarda oruç tutmak sevap mı? Üç aylar orucu nedir?
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3 aylarda oruç tutmak sevap mı? Üç aylar orucu nedir?

Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte ibadet etmek isteyen Müslümanların, en çok araştırdığı konular 3 aylar orucu ve 3 aylar tesbihi oluyor. Peki ama üç aylarda oruç tutmak sevap mı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle bir ibadet yaptı mı? Üç aylar orucu nasıl ve hangi aralıklarla tutulur? Receb, Şaban, Ramazan oruç tutmanın önemi nedir? İşte Ramazan öncesi ibadetleri...

3 Saat Önce
2022-01-28 18:04:19
3 aylarda oruç tutmak sevap mı? Üç aylar orucu nedir?

Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte ibadet etmek isteyen Müslümanların, en çok araştırdığı konular 3 aylar orucu ve 3 aylar tesbihi oluyor. Peki ama üç aylarda oruç tutmak sevap mı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) böyle bir ibadet yaptı mı? Üç aylar orucu nasıl ve hangi aralıklarla tutulur? Receb, Şaban, Ramazan oruç tutmanın önemi nedir? İşte Ramazan öncesi ibadetleri...

3 aylarda oruç tutmak sevap mı?

Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki: “Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir."

Üç aylar orucu nedir?

Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

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