Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar Yıldırım kim, nereli, mesleği ne? Pucca ismi ile bilinen yazar ve internet fenomeni Pınar Yıldırım'a şok! Erkekleri işaret ederek sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Pucca Pınar Yıldırım hakkında 'Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Pucca ismi ile bilinen yazar ve internet fenomeni Pınar Yıldırım'a şok! Erkekleri işaret ederek sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası Pucca Pınar Yıldırım hakkında "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Peki Pucca kimdir? Pucca lakaplı Pınar Yıldırım kim, nereli, mesleği ne?

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca lakaplı Pınar Yıldırım'ın erkeklerle ilgili yaptığı bir paylaşımı başına dert oldu. Pucca Pınar Yıldırım hakkında "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenen Pucca yaptığı açıklamada soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde, kendisini kastederek bir paylaşım yaptığını ve ona istinaden karşılıklı atışmalar olduğunu söyledi. İddianame kabul edilirse tutuksuz şüpheli Pınar Yıldırım hakim karşısına çıkacak.

Pucca kimdir?

PuCCa yada gerçek ismiyle Pınar Yıldırım 1987 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Pucca yazar ve internet fenomenidir.

Anne ve babası o daha 8 yaşındayken boşanan Pucca çocukluğunda üvey babasından şiddet gördü.

Şiddete daha fazla dayanamayan Pucca (Pınar Yıldırım) kardeşiyle birlikte babasının yanına taşındı.

Lise eğitimini Karşıyaka Kız Lisesi'nde tamamlayan Pucca üniversite eğitimi için Ankara'ya gitti. Ankara'da küçük bir radyoda program yaptı, daha sonra bir televizyon kanalında montaj işiyle ilgilendi.

Üniversite eğitimi sırasında hem okuyan hem de çalışan Pucca (Pınar Yıldırım) Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümlerinde eğitim gördü.

Pucca blog yazmaya başlayınca geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

2010 yılında blog yazılarını kitaplaştırmaya karar vererek Küçük Aptalın Büyük Dünyası kitabını yazdı.

Ardından ilk kitabı 2014 yılında Hadi İnşallah adıyla sinemaya uyarlandı.

İlk kitabının çıkmasından sonra 2011 yılında Ve Geri Kalan Her Şey, 2012 yılında Allah Beni Böyle Yaratmış, 2013 yılında Ay Hadi İnşallah!, 2015 yılında O Adam Buraya Gelecek, 2016 yılında PuCCa Günlük - Pembe ve PuCCa Günlük - Siyah, 2017 yılında Şimdi Biz Neyiz?, 2019 yılında ise Peki Ya Şimdi? kitaplarını yayımladı.

Pucca kitapları hangileri?

Küçük Aptalın Büyük Dünyası, 2010, Okuyan Us Yayınları

Ve Geri Kalan Her Şey, 2011, Okuyan Us Yayınları

Allah Beni Böyle Yaratmış, 2012, Okuyan Us Yayınları

Ay Hadi İnşallah!, 2013, Okuyan Us Yayınları

O Adam Buraya Gelecek, 2015, DEX

PuCCa Günlük - Pembe, 2016, DEX

PuCCa Günlük - Siyah, 2016, DEX

Şimdi Biz Neyiz?, 2017, DEX

Peki Ya Şimdi?, 2019, İndigo

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.