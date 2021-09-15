Türk Kripto Para Piyasası Veri Sağlayıcısı: 21 Milyon

Kripto para birimleri ve kripto para borsaları son zamanlarda oldukça fazla artış gösterdi.

Dolayısıyla yatırımcılar hem kripto para birimlerini hem de kripto para borsalarını aynı anda takip etmek istiyor. Ancak sayı çok fazla olduğu için ayrı ayrı kontrol yapmak pek de mümkün olmuyor. 21 Milyon ise kullanıcılarına Türk kripto para borsalarını ve borsalarda yer alan kripto para birimlerini tek bir yerden kontrol etme imkanı sunuyor.

21 Milyon'un Özellikleri

21 Milyon.com platformu kullanıcılarına, Türk Lirası bazında takip yapma imkanı sunuyor. Bu da kripto para birimlerini TL bazında takip etmek isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık olarak nitelendiriliyor.

Benzer platformlar genel itibari ile dolar bazında veri sağlıyor ve bu da TL takibinde bazı sorunların yaşanmasına sebep oluyor. 21 Milyon ise TL verileri ile Türk kripto para ekosistemindeki önemli bir sorunu çözmüş oluyor.

Bunun yanında 21 Milyon kullanıcıları gündemi de platform üzerinden takip edebiliyor. Platformda yer alan “Haberler” sekmesinden gündem ile ilgili önemli başlıklara ve son dakika gelişmelere ulaşılabiliyor. Ayrıca yeni yayınlanan haberler ana sayfaya canlı olarak düşüyor.

Öte yandan kullanıcılar 21 milyon ile Türk kripto para borsalarında yer alan pariteleri görüntüleyebiliyor ve anlık fiyat hareketlerini takip edebiliyor. Bu da özellikle farklı borsalarda işlem yapan yatırımcıların tüm fiyatları bir arada görebilmesi sebebiyle önem taşıyor.

21 Milyon.com Puanı Nedir?

Platform, kripto para borsalarına “21 Milyon Puanı” adı verilen bir puanlama da yapıyor. Yapılan açıklamalara göre bu puanlama, 21 Milyon ekibi tarafından tamamen nesnel kriterlere göre yapılıyor. 21 Milyon hesaplamayı baz alırken; platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda ise puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

Dolayısıyla 21 Milyon puanı ile kullanıcılar borsaları kolaylıkla takip edebilir ve karşılaştırmaları kolaylıkla görüntüleyebilir.

Bunların yanı sıra yatırımcılar hangi borsayı seçeceklerine de 21 Milyon puanı ile karar vererek, ihtiyaçlarına cevap veren borsaları bulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.