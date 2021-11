Profilo'nun sahibi kim? Profilo kimin? Profilo iflas mı etti? Türkiye'nin önde gelen elektronik beyaz eşya üreticilerinden olan Profilo Holding, eski avukatının başvurusu sonucu resmen iflas etti. Türkiye sanayisine çok şey katan Profilo'nun iflası sektörde şaşkınlığa neden oldu. Profilo iş insanı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında kurulmuştu. Türkiye'nin bir çok elektronik ev aletlerinin ilk üreten firma resmen iflas etti.

Türkiye'nin en önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Profilo Holding iflas etti. İstanbul'da küçük bir dükkanda kurulan ancak dayanaklı ev aletlerinin üretimine geçtikten sonra hızlı bir büyüme gösteren Profilo'nun iflasına şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava neden oldu. Sektörün öncülerinden olan Profilo'nun iflası bir çok kişiyi şaşırttı. Peki Profilo'nun sahibi kim? Profilo kime ait?

Profilo'nun sahibi kim?

Profilo Holding A.Ş., Dayanıklı tüketim, elektronik, perakende, inşaat ve diğer hizmetleri alanlarında faaliyet gösterir. Ünlü Musevi Türk iş adamı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Profilo Dayanıklı Ev Aletleri ya da kısaca Profilo ünlü Yahudi asıllı Türk iş adamı Jak Kamhi tarafından kurulmuştur. 1995 yılından bu yana BSH bünyesi altında faaliyetlerine devam etmektedir. 1.200'ün üzerinde yetkili servis noktası mevcuttur. Beyaz eşya, ankastre cihazlar, elektrikli süpürgeler, klima cihazları, su ısıtıcıları ve küçük ev aletleri başlıca ürün ağını oluşturmaktadır.

Profilo kimin?

Profilo ünlü iş insanı Jak Kamhi tarafından kurulmuştur.

Profilo Holding şirketleri

Profilo

Profilo Alışveriş Merkezi

Profilo İnşaat Yatırım A.Ş.

BSH Profilo Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş

Profilo Holding A.Ş.

Profilo Endüstri İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.

Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pro/Eks Dış Ticaret A.Ş

Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Jak Kamhi kimdir?

Jak Kamhi 13 Haziran 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 7 Ekim 2020 yılında ise hayatını kaybetti.

Jak Kamhi Türk iş adamı. Profilo Holding yönetim kurulu başkanı ve kurucusudur. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır.

Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır.

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925'te İstanbul'da doğdu. Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra Fransa'da "çelik konstrüksiyon" konusunda ihtisas yaptı. Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesine öncü oldu. Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Fransız İş Konseyi ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) kurucusudur.

TÜSİAD'da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan Kamhi, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk ve tek Türk üyesi olarak 12 yıl hizmet verdi. 1991 ve 2007 yıllarında iki kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na, 1992"de İstanbul Üniversitesi tarafından “Fahri Mühendislik Doktorluğu” unvanına layık görüldü. Uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle Fransa hükûmeti tarafından 1991 yılında Legion d'Honneur nişanı, 1997'de de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Commandeur dans l'Ordre National du Merite, 2003 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanlarına layık görüldü. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlar Odası Yayınları tarafından basılan "Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler - 4369 sayılı Kanun" (ASMMMO Yayınları No:13, Ankara 1998) isimli eseri mevcuttur. Ödülleri arasında; 1992 yılında Türk-Amerikan Dostluk Konseyi tarafından verilen liderlik ödülü, 2003 yılında Türkiye Hahambaşılığı-Türk Yahudi Cemaati"nin “Takdir ve Teşekkür” plaketi bulunmaktadır. Jak Kamhi son olarak "Gördüklerim, Yaşadıklarım" adlı yaşam öyküsünü kaleme almıştır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen Jak Kamhi, 3 çocuk ve 7 torun sahibidir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

7 Ekim 2020'de 95 yaşında ölmüştür.

