Et yemeyenler daha sık kalp krizi geçiriyor

Graz Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaların sonucu gösterdi ki vejetaryen beslenen insanlar et yiyen insanlara göre daha sık hastalanıyor ve bu da yaşam kalitelerini oldukça düşürüyor. Gelin bu araştırmanın sonuçlarına daha yakından bakalım...



Avusturya'nın ikinci büyük ve ikinci eski üniversitesi olan Graz Üniversitesi vejetaryen beslenme üzerine bazı çalışmalar yaptı. Çıkan sonuçlar oldukça ilginçti. Çalışmalara göre vejetaryen beslenen insanlar et yiyen insanlara göre daha sık hastalanıyor ve bu da yaşam kalitelerini düşürüyor. Bu araştırmaların bilimsel ve resmi sonuçları Alman basınına "Vejetaryenler daha sık kalp krizi geçiriyor ve kansere yakalanma riskleri artıyor" olarak yansıdı.

Ayrıca araştırmaların sonuçları et yemeyen insanların daha fazla psikolojik hastalıklara yakalandığını da gösteriyor. Bu yüzden vejetaryen beslenen insanlar ruhsal bunalımlara girebiliyor.

Bilim insanları 1320 kişiyi, 330 kişilik 4 gruba ayırdı. Tüm gruplar cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik statü açısından ortak özellikler taşımaktaydı. Kadınlar kadınlarla kıyaslandı, orta yaştaki insanlar da kendi yaş gruplarıyla.

1. grup tamamen vejetaryen insanlardan, 2. grup nadiren et yiyen ama aynı zamanda daha çok meyve sebze yiyen insanlardan, 3. grup 2. gruptan da daha az et yiyen insanlardan, 4. grup ise beslenmesinin büyük bir kısmında daha çok et yiyen insanlardan oluştu.

Araştırma yapıldı ve sağlık açısından en riskli grubun 1. grup olduğunu, en sağlıklı insanların ise et tüketenlerden oluştuğu sonucuna varıldı. Yani vejetaryen ve vegan beslenen insanların kronik hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğu görüldü.

Kronik hastalıklar derken tam on sekiz farklı hastalıktan bahsediliyor. Bu hastalıkların başlıcaları; migren, diyabet, osteoporoz ve astım. Kalp krizi geçirme riskleri de, et tüketen insanlara göre azımsanmayacak derecede artıyor. Bu araştırma gösterdi ki et tüketmek insan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için oldukça önemli.

Graz Üniversitesi yaptığı araştırmanın sonucunda vejetaryen beslenen insanların depresyonla daha çok savaştığı ve anksiyete problemlerinin bu insanlarda sıklıkla baş gösterdiği görüldü.

Hildesheim Üniversitesi ise bu araştırmayı doğruladı ve ekledi; ‘'Et tüketmeden beslenen insanlar, anskiyete, depresyon ve psikosomatik bozuklukların daha çok görüldüğü bir yaşantıya sahipler.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.