Peynir altı suyunu yüzünüze sürerseniz...

Mutfakta hiçbir malzeme ziyan olmadan yepyeni bir ürüne dönüştürülebiliyor. Nohutun suyu köpürtülüp yumurta akı yerine kullanılabilir, bozulmuş sütten lor peyniri yapılabilir, kalmış pirinç pilavı sütlaca dönüşebilir. Bugün ise peynir altı suyundan bahsedeceğiz. Peynir altı suyu nasıl değerlendirilir? Peynir altı suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...



Peynir altı suyu vücudumuz için birçok faydayı içeriğinde barındırır. Nasıl değerlendireceğinizi öğrendikten sonra bir daha onu lavaboya döküp ziyan olmasına müsaade etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

Peynir altı suyu nedir ve nasıl elde edilir?

Taze sütleri kaynatıp daha sonra limon veya sirke yardımıyla kesilmesini sağlıyor ve oluşan pıhtılardan lor peyniri elde ediyoruz ya da eczaneden aldığımız bir maya yardımıyla sütü mayalayıp peynire dönüştürüyoruz. Peynir elde edince geride sarıyla yeşil arası, ekşi kokan bir su kalıyor. Bu suya peynir altı suyu denir. Birçok insan faydalarını veya nasıl değerlendireceğini bilmediği için bu suyu lavaboya döküp ziyan ediyor.

Peynir altı suyunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Peynir altı suyu vücuttaki kalsiyum emilimini artırır. Kemik sağlığına destek olarak kemiklerimizin daha güçlü olmasını sağlar. Sindirim sistemi problemlerini çözer. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bu sayede kabızlık problemini ortadan kaldırır. Peynir altı suyu çok önemli bir protein kaynağıdır. Cilde sürülürse veya içilirse cildin güzelleşmesini sağlar. Ayrıca saçların da güçlenmesine katkıda bulunarak saç dökülmesi problemini ortadan kaldırır. Peynir altı suyu antibiyotik etkidedir, vücuttaki mikropları temizler. Kandaki şeker seviyesini dengeleyerek ani acıkmaların önüne geçer ve bu sayede kilo kaybederek zayıflamaya yardımcı olur. Peynir altı suyu ayrıca karaciğeri temizler ve bağışıklığı güçlendirir.

Peynir altı suyundan ne yapabiliriz, onu nasıl değerlendireceğiz?

Peynir altı suyunun faydalarını öğrendikten sonra onu lavaboya döküp ziyan etmekten vazgeçtiniz. Peki onu nasıl değerlendireceksiniz? Peynir yaptıktan sonra geriye kalan peynir altı suyunu bir sonraki peynir mayalama işleminizde sütü kesmek için kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

Fermente meyve ve sebzelerin yapılış aşamasında peynir altı suyunu kullanabilirsiniz.

Peynir altı suyunu çorbalarınıza kıvam vermek için kullanabilirsiniz.

Peynir altı suyunu güzelce süzerek içecek gibi tüketebilirsiniz.

Peynir altı suyuyla etlerinizi pişme öncesi marine edebilirsiniz. Bu faydalı su sayesinde etleriniz yumuşacık olacaktır.

Açma, ekmek ve poğaça gibi hamur işleri yaparken peynir altı suyunu kullanırsanız çok güzel kabarmalarını sağlarsınız. Ayrıca peynir altı suyu besin değerlerini ve lezzetlerini de artıracaktır.

Peynir altı suyunu cilt bakımında kullanabilirsiniz. Bu faydalı suyu yüzünüze ve saçınıza sürerek onları yumuşatabilir ve güçlendirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.