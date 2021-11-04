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TIMETURK / EKONOMİ / Benzine 25 kuruş indirim geldi

Benzine 25 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine 25 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

2 Saat Önce
2021-11-04 13:43:55
Benzine 25 kuruş indirim geldi

Ekim ayında en çok konuştuğumuz meselelerin başında akaryakıta gelen zamlar yer alıyordu. Zira Eşel Mobil Sistemi'nin kendi kendini devre dışı bırakması ile devletin karşılayabileceği ÖTV kalmamış, haliyle gelen zamlar doğrudan pompaya yansımıştı. Şimdi yine bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Ancak bu kez benzine zam değil, indirim geldi. LPG ve motorin fiyatı ise değişmedi. Şimdilik...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamalara göre benzin fiyatlarına indirim geldi. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak indirim, 25 kuruş olarak gerçekleşecek. Vatandaşlar, 5 Kasım itibarıyla yeni fiyatlar üzerinden benzin alacaklar.

Benzine son 1 ayda gelen zam, neredeyse 1 TL'ydi

İstanbul Ataşehir'i baz alarak yaptığımız incelemelerde, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatının 1 Ekim 2021'de 7,79 TL olduğunu görüyoruz. Bu litre fiyatı, gelen zamlarla birlikte 4 Kasım tarihinde 8.44 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gelen son indirimle birlikte ekim ayında gelen zammın en azından bir bölümü geri alınmış olacak. Ancak bu haliyle bile 1 Ekim ile 4 Kasım arasında büyük fark olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada, İstanbul Ataşehir için bahsettiğimiz fiyatların Türkiye genelinde değiştiğini belirtelim. Bunun nedeni, rekabet ve serbesti nedeniyle şehir ve marka bazında değişiklikler olması. Haliyle yaşadığınız kent ya da bölgede yukarıdaki fiyatlardan farklı tutarlara benzin alabiliyor olabilirsiniz...

Not: Yukarıda yer alan fiyatlar, Shell'in fiyat arşiv bölümünden alınmıştır.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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