Peker'in tweetinde bahsettiği Go oyunu nedir? Go oyunu nasıl oynanır I Felsefesi nedir?

Hakkında organize suç örgütü lideri iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, yakın zamanda bir tweet paylaştı. Peker paylaştığı tweette takipçilerine, GO oyununu sevdiğini söyledi. Sedat Pekerin bahsettiği Go oyunu nedir? Go oyunu nasıl oynanır? İşte detaylar...

Hakkından yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in 'felsefeni seviyorum' dediği GO oyunu merak konusu oldu. Konu ile ilgili Sedat Peker, bu kez Twitter'dan bahsi geçen oyun hakkında bir paylaşımda bulunurak “Bazı arkadaşlarımız benim iyi bir satranç oyuncusu olduğumu söylemişler. Ben satrançtan daha çok, Uzak Doğu Asya'da oynanan “GO” oyununun felsefesini seviyorum. Kırk yaşından küçük kardeşlerim, bu oyunun felsefesini mutlaka inceleyin.” dedi. Peki Sedat Peker'in bahsettiği GO oyunu nedir?...

GO OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR?

"İki kişilik oynanılan ve tahta bir zemine ihtiyaç duyan oyunda, siyah ve beyaz renklerdeki küçük ve yuvarlak taşlar kullanılır. Oyuna siyah taş başlar. Siyah taşın kim olacağını karar vermek içinse; beyaz oyuncu bilmeden eline birkaç tane taş alır. Siyah oyuncu ise, beyaz oyuncunun elinde bulunan taşların sayısının tek mi yoksa çift mi olduğunu tahmin etmeye çalışır. Eğer doğru tahmin ederse, siyah oyuncu siyah oyuncu olarak kalır. Eğer bulamazsa beyaz oyuncu, siyah oyuncu olur. Ve siyah oyuncu oyuna başlar. Sırası gelen oyuncunun kendi taşını oyun tahtasındaki mümkün olan bir yere yerleştirmesiyle oyun devam eder. Tahtaya konulan taşlar esir alınmadığı müddetçe oyun sonuna kadar hareket etmezler. Tüm taşlar aynı değere sahiptir ancak birbirleri arasındaki stratejik konum oyunun yapısını belirler. Oyun sonunda en çok alana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olur."

GO OYUNUNUN AMACI

Oyunun temel amacı şu şekildedir; İki general bir bölgeyi kontrol altına almak ister. Bunun için ilk önce gözetleme kuleleri dikerler ve sonra da kendileri için güvenli bir pozisyon kurmaya çalışırlar. Oyunun amacı rakibi tamamen ortadan kaldırmaktan veya taşlarını esir almaktan çok onun karşısında avantajlı bir konuma geçmek, kendi taşlarınızla mümkün olabildiğince çok alanı kontrol altında tutmaktır.

GO FELSEFESİ

Gonun felsefi yönünü ve kültürel değerini açıklayan çeşitli efsaneler vardır. Bu efsanelerden birine göre eski zamanlarda yaşamış bir Çin kralı oğluna disiplini, konsantrasyonu ve ruhsal dengeyi öğretmek için bu oyunu icat etmiştir. Kralın oğlu büyüyünce büyük bir go oyuncusu olmakla kalmayıp aynı zamanda dengeli bir kişiliğe sahip bir kral olmuştur. Diğer bir efsaneye göre eski Çin generalleri savaş alanını zihinlerinde daha iyi canlandırabilmek için yanlarında bir adet tahta ve çok sayıda taş götürüyorlardı ve oyunun kökeni de bu yönteme dayanıyordu. Bu efsanelerde gonun iki temel özelliğine vurgu yapılmaktadır; kendini, kişiliğini geliştirmek ve iki olgunun çarpışmasını resmetmek… Go hakkındaki efsaneler çoğu kez, Taoizm'den kaynaklanan ve go oyununun da temel güçleri olan Yin ve Yang'a da değinirler.

Go sadece mantıkla kavranabilecek bir oyun değildir. Onun karmaşık ve derin yapısını anlamak için kuvvetli iç güdüler ve çok fazla tecrübe gereklidir. Bu noktada Go Budizm'in “mantığa dayanan bir aydınlanma sadece aldatıcı bir aydınlanmadır” felsefesiyle de uyuşmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.