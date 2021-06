AK Parti'den ''15 milletvekili'' haberine yalanlama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 milletvekilinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği iddiasını yalanladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'le ilgili açıklamaları ve 'mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi' iddiasının AK Parti'de rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

BBC Türkçe'de Ayşe Sayın'ın imzasıyla yayımlanan haberde "Edinilen bilgiye göre, aralarında Soylu'dan önce İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yapmış isimlerin de bulunduğu 15 milletvekili, Soylu'nun açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı parti yönetimine bizzat iletti" dendi.

Haberde, "Söz konusu milletvekillerinin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istedikleri, ancak yapılan iç değerlendirmelerde Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görevlendirilmesinin kararlaştırıldığı öğrenildi" ifadesine de yer verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu iddiayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. BBC Türkçe'nin haberini alıntılayan Turan, şunları söyledi:

"15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti' başlıklı haberiniz ve içinde yer alan 'Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği' 'kulis bilginiz' doğru değildir.

Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiş konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir.

'HABERİNİZİN BU ANLAYIŞLA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ DİLERİM'

Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizde sadece siyasilerin değil tüm kesimlerin görevidir. Bu konuda basını sorumluluğu, ilkeli ve objektif haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim."

