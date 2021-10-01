Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması maddeleri ve amacı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması için teklifi TBMM'ye sundu. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın tarafı haline gelmesini sağlayacak olan anlaşmanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Paris İklim Anlaşması'na dair detaylar...

Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması maddeleri ve amacı nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması için teklifi TBMM'ye sundu. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın tarafı haline gelmesini sağlayacak olan anlaşmanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Paris İklim Anlaşması'na dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paris İklim Anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif Meclis'e sunuldu. Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri ve amacı vatandaşlar tarfından merak edilip araştırılmaya başlandı. Daha yaşanılır bir dünya için karbon salınımının önüne geçilmesini hedefleyen anlaşmanın temel noktası küresel çevre kirliğinin önüne geçmek. Kanun teklifi haline getirilecek anlaşma önce İhtisas Komisyonu'nda masaya yatırılacak. Komisyonun ardından son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Milletvekillerinin kabul etmesi halinde Türkiye, anlaşmanın tarafı haline gelecek. Peki Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması maddeleri ve amacı nedir?

Paris İklim Anlaşması nedir?

Paris İklim Anlaşması'nın ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Paris İklim Anlaşması kısaca dünyayı kirleten ve küresel ısnmaya neden olan karbon salınımlarının ve sera gazı salınımlarının kontrol altına alınmasını ve bunların kademeli şekilde azaltılması olarak tanımlanabilir.

Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmadır.

Mart 2021 itibarıyla, BMİDÇS'nin 191 üyesi anlaşmaya taraftır.Anlaşmayı onaylamayan altı BMİDÇS üye devlet vardır: Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri 2020'de anlaşmadan çekildi, ancak 2021'de yeniden katıldı.

Paris İklim Anlaşması'nın amacı nedir?

Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcaklık hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerden 2°C (3,6°F) artış seviyesi ile sınırlı tutmaktır ve hatta 1,5°C çaba harcanmasıdır. Çünkü sıcaklık artışını 2°C yerine 1,5 ile sınırlamak riskler ve etkiler anlamında iklim değişikliğinin risklerini ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağını kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için emisyonların mümkün olan en kısa sürede azaltılması ve 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar salınan ve tutulan sera gazlarının dengelenmesi hedeflenmektedir. Anlaşma ayrıca, tarafların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırmayı ve "düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı" sağlamayı hedefliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.