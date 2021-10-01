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TIMETURK / DÜNYA / Dünya Putin'in tercümanını konuşuyor

Dünya Putin'in tercümanını konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in 2019'daki G20 toplantısında Donald Trump'ın dikkatini dağıtmak için amatör salsa dansçısı olan tercümanı Daria Boyarskaya'yı toplantıya dahil ettiği öne sürüldü.

2 Saat Önce
2021-10-01 12:25:28
Dünya Putin'in tercümanını konuşuyor

Eski KGB ajanı olan Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in 2019'daki G20 toplantısında Donald Trump'ın dikkatini dağıtmak için amatör salsa dansçısı olan tercümanı Daria Boyarskaya'yı toplantıya dahil ettiği öne sürüldü.

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36 yaşındaki Daria Boyarskaya, Japonya'nın Osaka kentinde dünya liderleri arasında düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere görevlendirildi ancak Putin'in onu aslında dil becerileri için işe almadığı iddia ediliyor.

Eski Beyaz Saray basın sekreteri Stephanie Grisham, yakında çıkacak kitabında, bunun yerine, uzun bacaklı esmerin, Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında, Putin tarafından bir 'dikkat dağıtma' görevi gördüğünü söyledi.

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VARLIĞI 'ŞÜPHELİ' BULUNDU

Amatör bir salsa ve baçata dansçısı olan Boyarskaya, toplantı sırasında mavi bir kıyafetle, saçları aşağıya doğru süzülmüş bir halde dünya liderleriyle fotoğraflandı. New York Times'a göre, yönetimin Rusya uzmanı Fiona Hill, çift lisanlı Rus güzelin varlığını şüpheli buldu.

Grisham, "Toplantı başlarken Fiona Hill kulağıma eğildi ve bana, Putin'in çok çekici esmer bir kadın olan uzun saçlı, güzel yüzlü ve harika vücutlu olan tercümanını fark edip etmediğimi sordu" diye yazdı.

Eski Beyaz Saray sekreteri Grisham, "Bana, kadının Putin tarafından özellikle başkanımızın dikkatini dağıtmak için seçildiğinden şüphelendiğini söylemeye devam etti." diyerek artan şüphelerin altını çizdi.

Kaynak: KRT TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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