Panikleten röntgen notu: Banyoda her şeyi görüyoruz!

Yeni taşındığı evinin banyo sistemini farklı ve buzlu cam yapıda inşa ettiren gazeteci Sarah Yates, bir süre banyoyu kullandıktan sonra isimsiz bir not aldı. Komşusu olduğunu söyleyen kişiden banyodayken her şeyin göründüğünü, panjur takması gerektiğini ve bunun için kapıyı çalmak istemediğini söyleyen bir uyarı notu aldı.

Bir gazeteci yenilediği evinin banyosu sebebiyle komşusundan bir not aldı. Komşusundan duş aldığında her şeyi görebileceklerini söyleyen bir not aldıktan sonra şaşkınlığını gizleyemedi.

O sırada tatilde olan Sarah, posta kutusuna atılan bu notu kuzeni sayesinde öğrenmiş oldu. Buzlu pencereden detayların görünemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Sarah, notu aldıktan sonra ışıkları açıp bahçede iddiayı kontrol ettiğini söyledi. Manchester Evening Post'a açıklamalarda bulunan gazeteci, kontrol ettiğini ve söyledikleri gibi ‘her şeyin tamamen' görünmediğini aksine siluetlerin anca görüldüğünü aktardı. Sarah Yates iyi niyetli de olsa yine de bunun çok ürkütücü bir deneyim olduğunu söyledi.

