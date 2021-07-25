Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi', sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Türk Telekom'un bu kapsamda 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması sürekli geliştirilerek görme engellilere sesli kitap dinleme özelliği dışında da kolaylıklar sağlayan bir teknolojiye dönüştü.

Türkiye'de 2017 yılında bir 'ilk' gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor.

Türk Telekom, görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi', Emine Erdoğan'ın katılımı ile ziyarete açıldı.

Sesli betimlemeli tablolardan oluşan eserler, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. Sergiye, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen görme engelli kullanıcı Amine Enner Akay, uygulamanın Para Tanıma fonksiyonundan sıklıkla faydalandığını belirterek, 'Yapacağımız ödemeler, aldığımız para üstleri gibi küçük hesaplar için bile bizlerin büyük ihtiyacını karşılayan bu özelliği çok işlevsel buluyorum.' ifadesini kullandı.

Sağlık sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili çalışmalarına ağırlık veren Türk Telekom, ayrıca bir ilki daha gerçekleştirerek 2020'de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile İlaç Barkodu Okuma özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu.

İlaç Barkodu Okuma özelliğini kullanan görme engelli Ali Öztürk, 'Bu uygulamadan önce brail isim etiketinin yardımını alıyorduk. Ama biz ilacın yan etkilerini göremiyorduk, anlayamıyorduk. Sadece ismi görüyorduk ama bu uygulamayla hem ilacın ismini hem de kullanıma talimatlarını kimseye ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.