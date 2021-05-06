Özge Peker kimdir? Sedat Peker’in eşi Özge Peker mesleği ne? Sedat Peker'in çocukları kimdir?

Özge Peker, Sedat Peker’in eşi. Sedat Peker’in çocukları kaç tane? Sedat Peker’in çocukları kimler? Sedat Peker’in çocuklarının ismi ne? Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri oğlan iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz Peker. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha Peker. Boğaçhan Talha, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turalı rolünü oynamıştı.

Özge Peker, Sedat Peker'in eşi. Sedat Peker'in çocukları kaç tane? Sedat Peker'in çocukları kimler? Sedat Peker'in çocuklarının ismi ne? Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri erkek iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz Peker. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha Peker. Boğaçhan Talha, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turalı rolünü oynamıştı.

Sedat Peker kimdir?

Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu. Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir. 1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur. 4 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri'nden En İyi İş Adamı ödülünü aldı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in mesleği ne?

Sedat Peker, cezaevinde evlendiği avukat eşi Özge Peker ile Esma Sultan Yalısı'nda düğün yaptı. Avukat olan Özge Peker eşi Sedat Peker hapiste olduğunda onu savunan isimdi.

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