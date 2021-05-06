DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR
  • TIMETURK /
  •  GENEL / 
  • Özge Peker kimdir? Sedat Peker’in eşi Özge Peker mesleği ne? Sedat Peker'in çocukları kimdir?

Özge Peker kimdir? Sedat Peker’in eşi Özge Peker mesleği ne? Sedat Peker'in çocukları kimdir?

Özge Peker, Sedat Peker’in eşi. Sedat Peker’in çocukları kaç tane? Sedat Peker’in çocukları kimler? Sedat Peker’in çocuklarının ismi ne? Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri oğlan iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz Peker. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha Peker. Boğaçhan Talha, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turalı rolünü oynamıştı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 18:23:22
Özge Peker kimdir? Sedat Peker’in eşi Özge Peker mesleği ne? Sedat Peker'in çocukları kimdir?

Özge Peker, Sedat Peker'in eşi. Sedat Peker'in çocukları kaç tane? Sedat Peker'in çocukları kimler? Sedat Peker'in çocuklarının ismi ne? Sedat Peker ile Özge Peker'in biri kız biri erkek iki çocukları var. Kızlarının ismi Lina Filiz Peker. 7 yaşındaki oğullarının ismi ise Boğaçhan Talha Peker. Boğaçhan Talha, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turalı rolünü oynamıştı.

Sedat Peker kimdir?

Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu. Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir. 1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur. 4 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri'nden En İyi İş Adamı ödülünü aldı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in mesleği ne?

Sedat Peker, cezaevinde evlendiği avukat eşi Özge Peker ile Esma Sultan Yalısı'nda düğün yaptı. Avukat olan Özge Peker eşi Sedat Peker hapiste olduğunda onu savunan isimdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan