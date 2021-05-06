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NATO'dan 10 bin askerle dev tatbikat

NATO, 20'den fazla müttefik ülkenin katılımıyla 'Steadfast Defender 2021' (Sarsılmaz Savunucu 2021) tatbikatı düzenliyor.

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06.05.2021 18:13:42
NATO'dan 10 bin askerle dev tatbikat

NATO'dan verilen bilgiye göre, "Steadfast Defender 2021" tatbikatının deniz bölümünde 5 bin asker ile aralarında İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin de bulunduğu 20 gemi ve 40 kadar savaş uçağı görev alıyor.

Almanya'nın Ulm kentindeki karargahtan 300 askeri personelin katıldığı tatbikatın Romanya'da düzenlenen bölümündeki kara unsurlarında 4 bin asker ve yaklaşık 600 askeri araç bulunuyor.

Müttefik kuvvetlerin birlikte hareket kabiliyetinin geliştirilmesi ve Avrupa genelinde askeri hareketlilik uygulamalarının yapıldığı tatbikata 20 NATO ülkesinin yanı sıra ortak ülkeler Finlandiya ve İsveç katılıyor.

Haziran sonuna kadar sürecek tatbikatta, Türkiye'nin karada liderlik ettiği Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) de yer alıyor.

Tatbikatta NATO'nun bir saldırıya topluca karşılık verme kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, NATO'nun yüksek asker sayılarına sahip birlikleri, askeri ekipmanları ve ikmal malzemeleri Atlantik geneli ve Avrupa'da sevk etme kabiliyeti de test edilecek.

Tatbikatta Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya yapılan hızlı takviyeler, Avrupa kıtasında birliklerin hareket kabiliyeti ile çokuluslu güçlerin entegrasyonunun, müttefiklerin operasyonlardaki hazırlık ve caydırıcılığını güçlendirmesi bekleniyor.

NATO yetkilileri, tatbikatın Rusya tarafından provokatif bir faaliyet olarak görülmesi için bir neden bulunmadığını, Steadfast Defender 2021 tatbikatının hiçbir ülkeye karşı yapılmadığını vurguluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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