ÖSYM YKS sınav görevi nasıl alınır? ÖSYM GİS sınav görevi tercihi nasıl istenir? ÖSYM YKS sınav görevli tercih başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına bu sene de milyonlarca adayın katılması bekleniyor. Baraj uygulamasının kalktığı YKS'de tüm adaylar tercih yapabilecek. Öğretmenler de ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'de sınav görevli tercihleri yapabilecek. ÖSYM GİS sınav görevi başvuruları başladı. İşte YKS sınavında sınav görevlisi olarak yer almak isteyen öğretmenlerin yapması gerekenler...

YKS sınav görevi nasıl alınır? ÖSYM GİS sınav görevi tercihi nasıl istenir? ÖSYM YKS sınav görevli tercih başvurusu nasıl yapılır? 2022 yılında 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına bu sene de milyonlarca adayın katılması bekleniyor. Baraj uygulamasının kalktığı YKS'de tüm adaylar tercih yapabilecek. Öğretmenler de ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'de sınav görevli tercihleri yapabilecek. ÖSYM GİS sınav görevi başvuruları başladı. İşte YKS sınavında sınav görevlisi olarak yer almak isteyen öğretmenlerin yapması gerekenler...

YKS sınavında bu sene de milyonlarca kişi ter dökecek. İlk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin 18 Haziran'da diğer oturumların ise 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan bu kritik sınavda binlerce öğretmen de sınavgörevlisi olarak yer alacak. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS sınav görevli ercih başvurularının başladığını duyurdu.

YKS sınav görevli başvuruları başladı mı?

YKS sınav görevli başvuru ekranı açıldı. Duyuruya göre ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden kamu personelleri YKS'de görev isteyebilecekler. 2022 YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 26 Nisan 2022 saat 10.00'a kadar açılmıştır.

ÖSYM GİS sınav görevi tercihi nasıl istenir?

ÖSYM'den sınav tercihi başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelikle kişisel şifreleri ile ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Ardından sıkan seçeneklerden ÖSYM'nin tercihe açık olan sınavlarından görev yapma başvurusu yapabilirler.

ÖSYM YKS sınav görevli tercih başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM sınavlarında görevli olmak isteyen ve bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler ÖSYM sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınavlarında görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.

YKS sınav görevi başvurusu yapmak için TIKLAYIN...

2022 YKS sınavına kaç kişi katılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 18-19 Haziran'da yapılacak YKS sınavına başvuranların sayısını açıkladı. Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi. Aygün oturum türlerine göre sınava başvuran adayların sayısı hakkında da bilgi verdi. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 adayın başvurduğu açıklanırken 2 milyon 56 bin 512 kişinin de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvurduğu açıklandı. Ayrıca Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[10] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.