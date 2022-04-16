ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti 2022 | Öğretmen MEB, AÖF (AUGİS) sınav görevli ücretleri? ÖSYM, MEB ve AÖF bünyesinde yapılan sınavlara her yıl milyonlarca aday katılıyor. Türkiye'nin geniş katılımlı sınavlarının yapıldığı bu 3 kurumda sına görevi alan öğretmenler ne kadar ödeme yapılacağını merak ediyor. 2022 Ocak-Temmuz dönemi için öğretmen sınav görevi ücretlerine zam geldi. İşte 2022 zamlı öğretmen (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı) sınav görevli ücretleri...

ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti 2022 | Öğretmen MEB, AÖF (AUGİS) sınav görevli ücretleri? Milyonlarca aday yılın belli zamanlarında yapılan sınavlarda ter döküyor. Sınavlarda öğretmenler ve kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yer alabiliyor. Öğretmenler 2022 yılı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasından sonra ek gelirlerdeki artış oranlarını merak edip araştırmaya başladı. 2022 Ocak-Haziran döneminde öğretmen sınav görevli ücretlerinde de artış oldu. İşte ÖSYM, MEB, AÖF (AUGİS), ATA-AÖF sınav görevli ücretleri...

ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevi ücreti 2022

ÖSYM Türkiye'de en geniş katılımlı sınavları yapan kurumların başında geliyor. YKS ve YGS sınavları gibi KPSS sınavlarında da milyonlarca aday ter döküyor. ÖSYM sınavlarında görevli olan öğretmenler 2022 yılında zamlı sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. ÖSYM Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı, Yardımcı Engelli Gözetmen, Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücretleri belli oldu.

Salon Başkanı 317,35 lira

Gözetmen 277,68 lira

Yedek Gözetmen 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 396,68 lira

Bina Yöneticisi 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı 317,35 lira

2022 MEB sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen-Yedek gözetmen)

MEB de kendi bünyesinde yıl içinde pek çok sınav gerçekleştiriyor. Bu sınavlarda öğretmenler de sına görevlisi olarak yer alıyor. MEB bünyesinde 2022 yılında sınav görevi isteyen kamu personelleri ve öğretmenler de güncel zamlı ücretin kaç tl olduğunu araştırmaya başladı. İşte 2022 MEB zamlı sınav görevli ücretleri...

Bina Yöneticisi 377 TL

Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

Salon Başkanı 327 TL

Gözetmen 317 TL

Yedek Gözetmen 238 TL

Engelli Gözetmen 397 TL

E-Sınav Başkan 258 TL

E-Sınav Gözetmen 238 TL

E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Açıköğretim (AUGİS) ANADOLU AÖF sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL

Bina Yöneticisi 230 TL

Salon Başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

ATA AÖF 2022 sınav görevli ücretleri

ATA AÖF Gözetmen sınav görevi ücreti 200 TL

ATA AÖF Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti 170

ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

ÖSYM sınavlarında görevli olmak isteyen ve bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler ÖSYM sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınavlarında görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.

ÖSYM nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

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