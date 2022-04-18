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2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

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TIMETURK / GENEL / 2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?Öğretmen YKS sınav görevli başvurusu 2022| ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan YKS'ye her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca adayın katılması bekleniyor. YKS sınavında öğretmenler de sınav görevi alarak hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavın aksamadan devam etmesini sağlıyor. 2022 yılında YKS sınavı için sınav görevli istekleri açıldı. Peki ÖSYM GİS mobil YKS sınav görevi nasıl istenir?

3 Saat Önce
2022-04-18 16:41:57
2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?Öğretmen YKS sınav görevli başvurusu 2022| ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan YKS'ye her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca adayın katılması bekleniyor. YKS sınavında öğretmenler de sınav görevi alarak hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavın aksamadan devam etmesini sağlıyor. 2022 yılında YKS sınavı için sınav görevli istekleri açıldı. Peki ÖSYM GİS mobil YKS sınav görevi nasıl istenir?

2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı?

ÖSYM'den binlerce öğretmeni ilgilendiren flaş bir duyuru geldi. Duyuruya göre YKS sınav görevli başvuru ekranı açıldı. ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden kamu personelleri YKS'de görev isteyebilecekler.

ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı?

2022 YKS (AYT-TYT-YDT) sınavları için öğretmenlerin sınav görevli başvuruları başladı.

YKS sınav görevli başvurusu son gün ne zaman?

2022 YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 26 Nisan 2022 saat 10.00'a kadar açılmıştır. ÖSYM B001

YKS sınav görevi başvurusu yapmak için TIKLAYIN...

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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