ÖSYM sınav görevli ücretine zam mı geldi? 2022 ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti ne kadar oldu? Öğretmenler maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklerken ÖSYM'den de flaş bir açıklama geldi. ÖSYM 2022'nin ikinci 6 ayından itibaren sınav görevli ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağı öğretmenler tarafından merakla bekleniyor.

ÖSYM sınav görevli ücretine zam mı geldi? 2022 ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti ne kadar oldu? Öğretmenler maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklerken ÖSYM'den de flaş bir açıklama geldi. ÖSYM 2022'nin ikinci 6 ayından itibaren sınav görevli ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan sınav görevli ücretlerine ne kadar zam yapılacağı öğretmenler tarafından merakla bekleniyor.

Milyonlarca öğretmen 2022 yılına maaşkarına ne kadar zam yapılacağını hesaplamaya başladı. Hükümet kanadından gelen açıklamalara göre memurlara enflasyonun da üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 40'a yakın geleceği tahmin ediliyor ve enflasyon üstünda yapılacak zam oranı ile memurlara yüzde 42 gibi bir zam yapılması bekleniyor. Öğretmenlerin yan gelirlerinde de Temmuz ayında artış yalanacak. Ek ders ücretleri ve sınav görevli ücretleri de ikinci 6 ayda artacak.

ÖSYM sınav görevli ücretlerine zam mı geldi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan gelen açıklama öğretmenleri ve kamu personellerini sevindirdi. ÖSYM'nin sınav görevli ücretlerini az yatırdığı konusunda bir süredir tartışma vardı. ÖSYM'den gelen son açıklamaya göre sınav görevli ücretlerine zam yapılacak.

2022 ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti ne kadar oldu?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: ""2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

2022 zamlı ÖSYM gözetmen, yedek gözetmen ücreti

ÖSYM zamlısınav görevi ücretlerine dair henüz resmi bir duyuru gelmedi. ÖSYM Temmuz zamlı sınav görevlerine ililkin ne t rakamlar geldiğininde haberimizi güncelleyeceğiz. Güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri ise şu şekilde;

ÖSYM Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 265 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 228 TL

ÖSYM Yardımcı Engelli Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 397TL

ÖSYM Salon Başkanı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli ücreti: 590 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

Sınav görevi nedir?

ÖSYM, MEB, AÖF gibi merkezi sınavların sağlıklı işlemesi adına öğretmenler sınavlarda çeşitli görevleri üstleniyorlar. Öğretmenlerin merkezi sınavlarda görev almasına sınav görevi deniyor. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yer alan kamu personellerine hizmetleri karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.