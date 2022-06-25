ÖSYM sınav görevli ücreti eksik mi yatırdı? 2022 ÖSYM YKS sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı) 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS sınavına milyonlarca öğrenci gibi on binlerce de öğretmen sınav görevlisi olarak yer aldı. YKS sınav görevi ücretleri geçtiğimiz gün öğretmenlerin hesaplarına yatırıldı. Ancak öğretmenler yatan ücretin eksik ve az olduğu iddiası ile seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Eğitim-İş de bir açıklama yaparak 'Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir' açıklaması yaptı.

ÖSYM sınav görevli ücreti eksik mi yatırdı? 2022 ÖSYM YKS sınav görevli ücreti ne kadar? (Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı) 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan YKS sınavına milyonlarca öğrenci gibi on binlerce de öğretmen sınav görevlisi olarak yer aldı. YKS sınav görevi ücretleri geçtiğimiz gün öğretmenlerin hesaplarına yatırıldı. Ancak öğretmenler yatan ücretin eksik ve az olduğu iddiası ile seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Eğitim-İş de bir açıklama yaparak "Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir" açıklaması yaptı.

ÖSYM sınav görevli ücreti eksik mi yatırdı?

Eğitim-İş, YSK'de görev alan salon başkanı ve gözetmenlerin sınav ücretinin eksik ödenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "YKS'de her bir sınav için, öğrencilerden 115 TL alan ÖSYM, sınavda görev alan eğitim emekçilerinin, zaten yetersiz olan ücretlerini eksik yatırmıştır. Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretlerin 251 ve 210 TL olarak yatırılmasının, iki oturumda görev alanlara tek oturum ücreti ödenmesinin nedeni nedir, bununla nasıl bir tasarruf öngörülmüştür" soruları yöneltildi.

YKS sınav görevi ücretleri yeniden hesaplanacak mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda yüksek miktardaki sınav ücreti nedeniyle birçok yurttaşın ödeme zorluğu yaşadığı, ödeme yapamadığı için sınava giremediği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Sınav görevlendirmelerinde adaletsiz davranan, talep etmesine rağmen birçok eğitim emekçisine görev vermeyen ÖSYM, sınavın güvenliğini sağlayan eğitim emekçilerine de ücretlerini eksik ödeyerek ve buna ilişkin herhangi bir açıklama da yapmayarak mağduriyet yaratmaktadır. Konuya ilişkin acilen bir açıklama yapılmalı ve mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir. Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerini bu muamele karşısında tepkilerini, sınavlarda gözetmenlik görevi almayarak göstermeleri konusunda destekleyeceğimizi belirtiyor, İlgililerin gerekeni yerine getirmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz." ANKA

ÖSYM sınv görevli ücretlerine sosyal medaydan tepki

YKS sınavında sınav görevi alan binlerce kişi sınav görev ücretlerinin az yattığı gerekçesiyle seslerini sosyal medyadan duyurmak istediler. #ÖSYM etiket ile binlerce paylaşım yapan ğretmenler sınav görevli ücretlerinin gözden geçirilmesini talep etti. İşte atılan mesajlardan bazıları;

"Ösym sınav görevlilerine eksik ücret yatırdı. 317 tl olan salon başkanı ücreti 251tl olarak yatırıldı. #ÖSYM"

"Bu kadar emeğin ve stresin karsiligi ...Eşimle birlikte bundan sonra görev almayacağız #ösym"

"Haftasonumu heba ettiğim için kendimden özür dilerim . O kadar saatin karşılığı bu olmamalıydı.Kapıdaki emanetçiler bina sorumlusudan fazla kazandı bize emanet edilen öğrenciler mi değersiz emekleri mi değersiz öğretmenler mi değersiz ???"

"Eskiden bir sınav görevi ücreti ile 25 litre motorin alınıyordu. Şu anki sınav görevi ücreti ile 8 litre alınabiliyor. Yani ücretin 3 katına çıkması gerekiyor. 750 liradan aşağısı hak kaybıdır. #ösym"

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri

ÖSYM Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 265 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 228 TL

ÖSYM Yardımcı Engelli Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 397TL

ÖSYM Salon Başkanı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli ücreti: 590 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 315 TL .