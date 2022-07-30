ÖSYM KPSS sınav görevi ücreti ne kadar? Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan KPSS'nin oturumları 31 Temmuz'da başlayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarında yüz binlerce adayla birlikte binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak sınavda yerini alacak. KPSS sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev yapan binlerce kamu personeli zamlı sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan ÖSYM sınav görevli ücretleri...

ÖSYM KPSS sınav görevi ücreti ne kadar? Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevli ücreti kaç TL? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan KPSS'nin oturumları 31 Temmuz'da başlayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarında yüz binlerce adayla birlikte binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak sınavda yerini alacak. KPSS sınavında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev yapan binlerce kamu personeli zamlı sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan ÖSYM sınav görevli ücretleri...

2022 yılı KPSS maratonu 31 Temmuz Pazar günü başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında istedikleri pozisyona atanabilmek isteyen adaylar KPSS sınavında ter dökecek. 2022 KPSS sınavında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alacak. KPSS sınavında görev alan kamu personelleri hem sınavın hatasız yapılmasına yardımcı oluyor hem de bütçelerine ke gelir sağlıyor. KPSS'de görev alan öğretmenler 2022 yılı ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğu sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'den gelen açıklama yüz binlerce öğretmeni sevindirdi.

ÖSYM KPSS sınav görevi ücreti ne kadar?

Sınavların hatasız ve kusursuz yapılması adına sınav görevlilerine büyük iş düşüyor. ÖSYM sınav görevli ücretleri konusunda ÖSYM uzun zamandır eleştiriliyordu. ÖSYM sınav görevli ücretlerinin oldukça az olduğunu belirten adaylar bunun yükseltilmesini talep ediyordu. ÖSYM'den gelen açıklama ise herkesi sevindirdi. ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

KPSS Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sınav görevli ücreti kaç TL?

2022 yılın Temmuz ayından sonra ÖSYM sınavlarında görev alan kamu personellerine sınav görevli ücreti zamlı olarak yatacak. KPSS sınavında da on binlrece sınav görevlisi hesaplarına ne kadar yatacağını merak ediyor. KPSS'de gözetmen olarak yer alan bir öğretmene 300 TL ücret ödemesinin yapılması bekleniyor. Yedek gözetmene ise 290 TL civarı bir ödeme yapıalcak. KPSS salon başkanı sınav görevli ücretinin ise 340 TL civarında olması bekleniyor. NOT: Ücretler değişkenlik gösterebilir.

KPSS Gözetmen ücreti: 300 TL

KPSS Yedek Gözetmen ücreti : 290 TL

KPSS Salon Başkanı ücreti: 340 TL

KPSS sınav görevli ücretlerine zam mı geldi?

ÖSYM sınav görevli ücretlerine 1 Temmuz'dan itibaren zam geldi.Yaklaşık olarak yüzde 50 oranında yapılan zam pek çok kişiyi sevindirdi.

Sınav görevi nedir?

Sınav görevi öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahiptir. Kamu personelleri ve öğretmenler ÖSYM, MEB, AÖF, AUZEF gibi merkezi sınav yapan kuruluşların sınavlarında görev alabiliyorç Böylece öğretmenler sınavarın daha sağlıklı yapılmasında büyük bir görev üstlenmiş oluyor. Aynı zamanda öğretmenlere ve kamu personellerine sınav görevi karşılığında ücret ödemesi de yapılıyor.