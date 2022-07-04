KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 KPSS gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? ÖSYM sınav görevine zam mı geldi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavına ülke genelinden yüz binlerce aday katılacak. 31 Temmuz'da başlayacak olan KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler de sınav görevli ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. ÖSYM sınav görevi ücretlerinin düşük olması nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Peki 2022 KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç Tl?

KPSS sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 KPSS gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL? ÖSYM sınav görevine zam mı geldi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavına ülke genelinden yüz binlerce aday katılacak. 31 Temmuz'da başlayacak olan KPSS sınavlarında görev almak isteyen öğretmenler de sınav görevli ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. ÖSYM sınav görevi ücretlerinin düşük olması nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Peki 2022 KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç Tl?

2022 yılında ÖSYM'nin sınavlarına giren binlerce kamu personeli ÖSYM sınav görevli ücretlerinin düşük olduğundan şikayet ediyordu. YKS sınavının ardından sınav görevli ücretlerini yatıran ÖSYM'ye sosyal medaydan binlerce kişi tepki göstermişti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası da sınav görevi ücretlerine dair yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Daha önce salon başkanı için 327 TL, gözetmen için 317 TL olarak belirlendiği duyurulan ücretlerin 251 ve 210 TL olarak yatırılmasının, iki oturumda görev alanlara tek oturum ücreti ödenmesinin nedeni nedir? Mağdur olan sınav görevlilerinin ücretleri derhal ödenmelidir. Eğitim-İş olarak eğitim emekçilerini bu muamele karşısında tepkilerini, sınavlarda gözetmenlik görevi almayarak göstermeleri konusunda destekleyeceğimizi belirtiyor, ilgililerin gerekeni yerine getirmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz."

KPSS sınav görevli ücreti ne kadar?

KPSS sınavları için öğretmenlere sınav görevi tercihleri açıldı. Sınav görevi almak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri 2022 KPSS sınav görevli ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. ÖSYM'den merakla beklenen açıklama geldi. 2022 ÖSYM zamlı s ınav görevli ücretleri henüz netleşmedi. Ancak yeni zamla birlikte gözetmen sınav görevi ücretinin 300 TL civarı olması bekleniyor.

2022 KPSS gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

ÖSYM sınav görevine zam mı geldi?

ÖSYM sınav görevli ücretlerine iyi bir zam yapılması bekleniyor. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon nedeniyle öğretemnlere verilen sınav görevi ücretleri artık oldukça az kalıyor. Bir litre mazotun ve benzinin fiyatı 30 TL'ye dayandığı düşünülürse sınav görevine aracıyla giden bir öğretmenin alacağı ücret yakıt masrafına gitmiş oluyor. 2022 ÖSYM sınav görevli (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) sınav görevli ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. ÖSYM'den konuya dair bir duyuru yakın zamanda yapılacaktır.

2022 KPSS sınav görevli ücretleri

ÖSYM Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 265 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 228 TL

ÖSYM Yardımcı Engelli Gözetmen Sınav Görevli ücreti: 397TL

ÖSYM Salon Başkanı Sınav Görevli ücreti: 315 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Sınav Görevli ücreti: 590 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Sınav Görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 315 TL