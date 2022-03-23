2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | MEB AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar?

2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar? 2022 yılının ilk 6 ayında öğretmen maaşlarına yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen maaşları ile birlikte sınav görevli ücretleri de yeni yılda zamlandı. Binlerce kişinin kayıtlı olduğu açık öğretim lisesi sınavlarında görev isteyen öğretmenler alacakları ücreti şimdiden merak ediyor. İşte 2022 açık öğretim lisesi (AÖL) sınav görevli ücretleri...

2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar? 2022 yılının ilk 6 ayında öğretmen maaşlarına yüzde 30.5 oranında zam yapıldı. Öğretmen maaşları ile birlikte sınav görevli ücretleri de yeni yılda zamlandı. Binlerce kişinin kayıtlı olduğu açık öğretim lisesi sınavlarında görev isteyen öğretmenler alacakları ücreti şimdiden merak ediyor. İşte 2022 açık öğretim lisesi (AÖL) sınav görevli ücretleri...

Ülkemizde Açık Lise öğrencilerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bir milyondan fazla öğrencinin kayıtlı olduğu açık liselerde yapılan sınavlar ise en geniş katılımlı sınavlar olarak ön plana çıkıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğretmenler ve kamu personelleri de çeşitli görevlerde sınav görevi alabiliyor. 2022 yılında açık lise sınav görevi ücretleri belli oldu.

2022 Açık lise sınav görevli ücretleri

2022 yılında açık lise sınav görevl ücrelerinde en düşük ödeme 238 TL olarak gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesi sınav görevli ücretinde en yüksek rakam ise 595 TL.

AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar?

AÖL Gözetmen sınav görevli ücreti: 317 TL

AÖL Yedek Gözetmen sınav görevli ücreti: 238 TL

AÖL Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 327 TL

Açık Lise sınav görevi ücreti döner sermayeden yapılıyor

Toplu sözleşmenin ilgili hükmü şu şekildedir: "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12. maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır."

Açık Lisede kaç öğrenci var?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2019-2020 istatistiklerine göre ortaokul ve lisede 1 milyon 583 bin 805 öğrenci açıköğretimde okuyor. Bu öğrencilerin 849 bin 39'u erkek, 734 bin 765'si kız. Ortaokul düzeyinde açıköğretimde 222 bin 638 öğrenci varken lisede bu sayı 1 milyon 361 bin 167'ye çıkıyor.

2012-2013 eğitim öğretim yılında 804 bin 523,

2013-2014'te 901 bin 493,

2014-2015'te 945 bin 390 öğrenci bu okullardaydı.

2015-2016'da sayı 1 milyon 26 bin 728'e yükselirken

2016-2017 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 135 bin 406'ya çıktı.