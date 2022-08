Osman Kavala Kimdir? Osman Kavala Gezi Davası Olayı

Osman Kavala kimdir? Osman Kavala aslen nereli? Osman Kavala tutuklandı mı? Osman Kavala Gezi Olayı nedir? Mehmet Osman Kavala, Türk iş insanı ve insan hakları savunucusudur. Gezi Parkı davasının karar duruşması görülmesinin ardından Osman Kavala arama motorunda gündemde yer aldı. Osman Kavala hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte detaylar.

Osman Kavala Kimdir?

Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957, Paris'te doğdu. Türk iş insanı ve insan hakları savunucusu. Aslen Konyalıdır. Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme, Manchester Üniversitesinde Ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. Uluslararası Af Örgütü'nün bağışçılarından biridir. 2019 yılında Avrupa Arkeoloji Mirası Ödülü'ne layık görülmüştür. Aynı yıl, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin demokratik toplum çalışmalarına katkıda bulunan ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı altında olan kişilere verdiği "Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü “ne layık görülmüştür.1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu olan Kavala, Gezi Parkı davasından beraat etmiş. Ardından Kavala 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalar kapsamında yargılanmaktadır. Osman Kavala 25 Nisan 2022 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Kavala Aldığı Ödüller

2019- "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü"

2019- "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü"

Osman Kavala Gezi Davası Olayı

Osman Kavala, Gezi Olaylarını organize ettiği iddiasıyla göz altına alınmıştı. Açılan davada, savcılık Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, diğer sanıklara 15-20 yıl arasında hapis cezası verilmesini talep etmişti.