Metin Külünk Kimdir? Metin Külünk Hayatı

Metin Külünk kimdir? Metin Külünk siyasi kariyeri ne? Metin Külünk yazmış olduğu kitaplar neler? Metin Külünk, Türk siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24., 25. ve 26. dönem milletvekilliği görevinde bulundu. Metin Külünk hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Metin Külünk Kimdir?

Metin Külünk, 16.11.1960 Rize, Güneysu doğdu. Külünk, ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamladı. Metin Külünk, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı. Külünk çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi.1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. Külünk, 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı. Metin Külünk daha sonra TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Külünk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Metin Külünk Eserleri