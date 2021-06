Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Bu yıl takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. 18 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnelerini dijital ortamdan alacak. Sınıfta kalma endişesi yaşayan öğrenciler de sınıfta kalma var mı diye araştırmaya başladı. Peki ortaokul, ilkokul ve lisede sınıfta kalma var mı? Derslerinde başarılı olanlar da bu yıl takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi diye soruyor. Peki 2021'de bu yıl ortaokulda takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi? Takdir belgesi belgesi ve teşekkür belgesi basılı olarak nasıl alınır?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı? Milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. 18 Haziran'da milyonlarca öğrenci karnelerini dijital ortamdan alacak. Sınıfta kalma endişesi yaşayan öğrenciler de sınıfta kalma var mı diye araştırmaya başladı. Peki ortaokul, ilkokul ve lisede sınıfta kalma var mı? Derslerinde başarılı olanlar da bu yıl takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi diye soruyor. Peki 2021'de bu yıl ortaokulda takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi? Takdir belgesi belgesi ve teşekkür belgesi basılı olarak nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda yapılan yüz yüze eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermişti. 1 Haziran'da alınan kararlar doğrultusunda öğrenciler okullarına yeniden dönme fırsatı buldu. Öğrencilere 2. dönem sınavına girme ya da girmeme hakkı tanındı. Sınavlara katılmak istemeyen ortaokul öğrencilerinin aileleri okula dilekçe vererek 1. dönem notlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılması için talepte bulunabilecek. Dersleri kötü olan ve sınıf tekrarı yapma endişesi taşıyan öğrenciler ve veliler de 2021'de sınıfta kalma var mı? diye araştırmaya başladı.

2021'de ortaokulda sınıfta kalma var mı?

İkinci dönem sınav notu olan ortaokul öğrencilerinin sınavları geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Düşük notu bulunan öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

Bu yıl takdir ve teşekkür belgesi verilecek mi?

18 Haziran'da karneler dijital ortamda verilecek. Takdir ve teşekkür belgeleri de dijital ortamdan görülebilecek. İsteyen öğrenci ve velilerin talebine göre okul müdürlüklerince basılı karne ve takdir, teşekkür belgesi de verilebilecek.

Okullar ne zaman kapanıyor?

Okullarda bu sene 18 Haziran'da karneler dağıtılacak. Ancak karnelerin dağıtılması ile okullar bitmeyecek. Okullarda telafi eğitimi yapılacak. İsteyen öğrenci telafi eğitimlerine katılabilecek.

Ders geçme notu kaç?

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1,00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.