Tankları durduran adam

4 Haziran 1989'da, Çin ordusu başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen kalabalığı ateş açarak dağıtmıştı. Elindeki alışveriş poşetleri ile Tiananmen Meydanı'ndaki tankları durduran adamın akıbeti hakkında ise kesin bir bilgi yok.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde daha fazla demokrasi için ülkenin başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan binlerce göstericiye yapılan kanlı müdahalenin üzerinden 32 yıl geçti.

Çinli yetkililer öncülüğünü üniversiteli gençlerin yaptığı göstericileri dağıtmak için Tiananmen'e 4 Haziran tarihinde birçok tankla birlikte yaklaşık 200 bin asker gönderdi.

Yaşanan olayda binlerce kişi katledilse de 5 Haziran'da tankların önünde tek başına dikilen bir Çinli'nin fotoğrafı özgürlük ve direniş ikonu olarak ölümsüzlüğünü koruyor.

Beyaz gömleği ve elindeki iki alışveriş poşeti ile Type-59 modeli tankların yolunu kesen 'Tank Adam' ya da 'Meçhul Asi', kanlı baskın sonrası Tiananmen Meydanı'nda çalışmaları yasaklandığı için Beijing Oteli'ne sığınan gazeteciler tarafından görüntülendi.

Askerlerin kendi halkına gerçek mermilerle ateş açmış olması bile cesaretini kıramayan Çinli adamın insan hakları savunucularına ilham veren duruşunu Magnum fotoğraf ajansından Stuart Franklin, AP haber ajansından Jeff Widener, Newsweek'ten Charlie Cole ve Reuters'tan Arthur Tsang gibi isimler fotoğrafladı.

Tank Adam Çin'in başkenti Pekin'i batı ve doğu olarak ikiye bölen "Sonsuz Barış Bulvarı"nda ilerlemek isteyen 4 tankı durdurdu. Meçhul Asi, daha sonra meydana gelen kişilerce tankların önünden uzaklaştırıldı.

Bu Tank Adam'la ilgili tarihe düşülen son not oldu. Olayın ardından 30 yıl geçmesine rağmen kendini tankların önüne atan adamın akıbeti hakkında kesin bir bilgi yok.

Meçhul asi hakkında ortaya atılan tezlerden birisi olaydan sonra göz altına alınıp 14 gün sonra idam edildiği yönünde. Diğer iddia ise Tank Adam'ın bir müddet saklandıktan sonra Çin'de gözlerden uzak bir yerde yaşamaya devam ettiği şeklinde.

İngiliz basını yirmi yılı aşkın süre önce bir haberinde tanklara geçit vermeyen Çinli'nin Wang Weilin isminde olduğunu yazdı. Daily Express, Wang Weilin'in tankların önüne geçtiği sırada 19 yaşında olduğunu öne sürdü. Ancak bu haber hiçbir zaman doğrulanamadı.

1998 yılında Time Dergisi Tank Adam'ı kim olduğu bilinmese de 20. yüz yılın en etkili 100 kişisi listesine aldı.

Tank Adam'ın görüntüsü 20. yüzyılın en akılda kalıcı fotoğraflarından olsa da Çin'de paylaşılması yasak. Çin'de daha önce birçok kişi Tank Adam fotoğrafını "asla vazgeçme asla unutma" sloganıyla birlikte kullanan şişelerde likör sattıkları için tutuklandı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.