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TIMETURK / GENEL / Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?

Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?

Ortaöğetim Başarı Puanı nedir? Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 4 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir? ÖSYM 2022 yılından itibaren YKS sınavlarında geçerli olacak puan hesaplama sistemini değiştirdi. Buna göre AYT ve TYT'ye girecek olan adaylar için baraj uygulaması kaldırıldı. Baraj uygulaması devre dışı kalırken adayların sınavına ortaöğretim başarı puanı eklenecek ve oluşan puana göre adaylar üniversite tercihi yapacaklar. Hayallerindeki üniversiteye gitmek için çalışan öğrenciler ise Ortaöğetim Başarı Puanı (OBP) nedir ve nasıl hesaplanır? gibi sorulara yanıt arıyor.

33 Dakika Önce
2022-02-12 10:12:56
Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?

2022 yılından itibaren YKS puan hesaplamasında yeninden Ortaöğretim Başarı Puanı devreye giriyor. Sınava hazırlanan öğrenciler ÖSYM'nin duyurusundan sonra Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır? OBP nedir? Lise diploması 4 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir? gibi soruları sormaya başladı. YKS sınavlarında geçerli olacak puan hesaplama sistemini değiştirdi. Buna göre AYT ve TYT'ye girecek olan adaylar için baraj uygulaması kaldırıldı. Baraj uygulaması devre dışı kalırken adayların sınavına ortaöğretim başarı puanı eklenecek ve oluşan puana göre adaylar üniversite tercihi yapacaklar. Hayallerindeki üniversiteye gitmek için çalışan öğrenciler ise Ortaöğetim Başarı Puanı (OBP) nedir ve nasıl hesaplanır? gibi sorulara yanıt arıyor.

Ortaöğetim Başarı Puanı (OBP) nedir?

YKS sınavında 2022 yılından itibaren üniversite tercihi baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Buna göre 150 olan TYT barajı ve 180 olan AYT-YDT sınavlarının barajı kaldırıldı Adaylar tercihlerini ortaöğretim başarı puanu eklenerek oluşan puanları ile yapacak. Ortaöğretim Başarı Puanı öğrencilerin ortöğretimdeki başarılarının YKS sınav sonuçlarına eklenmesidir. Yani Ortaöğretimde başarılı olan bir öğrencinin OBP puanı daha yüksek olacaktır.

Lise diploması 70-80 olan öğrenciye kaç puan Ortaöğretim Başarı Puanı verilir?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Ortaöğetim Başarı Puanı nasıl hesaplanır?

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul isteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. 

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de, Tablo 3C'de ve Tablo 3D'de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP'nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir

KKTC okulları için OBP nasıl hesaplanır?

KKTC okulları için 2022-YKS'ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM'nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM'ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

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