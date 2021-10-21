Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenir mi? Meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

Görkemli doğa olaylarından biri olan meteor yağmurları her yıl gerçekleşiyor. Orionid meteor yağmuru da her yıl meydana geliyor. Gök yüzündeki eşsiz görsel şöleni izlemek isteyenler Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilir mi? Meteor yağmuru ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

Her yıl gerçekleşen Orionid meteor yağmuru her yıl ekim ayında gözlemlenen doğa olayıdır. Orionid meteor yağmuru gök yüzünde izleyenlere görsel şölen sunuyor. Bu eşsiz doğa olayını kaçırmak istemeyenler gözlerini gökyüzüne dikti bile. Peki Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilir mi? Meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

Meteor yağmuru ne zaman başlayacak?

Güneş etrafındaki turunu 76 yılda gerçekleştiren Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen Orionid meteor yağmuru, 20 - 21 Ekim'de izlenebilecek.Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunun en iyi gece saat 1 ila 4 arasında izlenebileceğini kaydediyor.

Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilir mi?

Gökyüzü doğa olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru dünyanın bir çok noktasından izlenebilecek. Buna Türkiye'de dahil. Türkiye'den Türkiye'den Orionid meteor yağmurunu izlemek isteyenler gece saaletinde 1 ile 4 arasında gökyüzüne bakmaları gerekiyor. Meteor yağmurunu daha net gözlemleyebilmek için şehir ışıklarının ve yapay ışıklandırmanın olmadığı bölgeler tercih edilmeli. Ayrıca hava koşulları da gözlemi etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru, bir miktar meteorun gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak ışık yaydığı gözlemlenen göksel bir olaydır.

Meteorların çoğu bir kum tanesinden daha küçüktür, bu nedenle neredeyse tamamı parçalanır ve Dünya'nın yüzeyine asla çarpmaz. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir. Çok yoğun veya olağandışı meteor yağmurları, özellikle Leonidler olmak üzere saatte en az 1.000 göktaşı üreten meteor patlamaları ve meteor fırtınaları olarak bilinir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzeyinin büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya, güneşin çevresinde turunu yaparken bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.