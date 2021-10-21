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TIMETURK / EKONOMİ / Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında

Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.

3 Saat Önce
2021-10-21 08:20:27
Gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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