Kolonya abdesti bozar mı?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren ve sıklıkla kullandığımız ürünlerden biri de kolonyadır. İçinde barındırdığı alkol ve diğer bileşenler sayesinde mikropların ve bakterilerin temizlenmesinde etkin rol oynayan kolonya, birçok alanda kullanılmaktadır. İçinde kolonya barındırması sebebiyle birçok kişi kolonya kullanmanın abdest bozup bozmayacağını merak etmektedir. Peki kolonya abdest bozar mı? Kolonya kullanmak caiz midir? Kolonya ne gibi durumlarda abdest bozmaz?

Özellikle hijyen kavramının sıklıkla gündemde olduğu bu dönemde her yerde kullanılan kolonyalar hakkında birçok tartışma dönmektedir. Bu tartışmalardan biri de kolonya gibi alkol içerebilen maddelerin kişilerin abdestlerini bozup bozmayacağı durumudur. Bu konuda çeşitli görüşler olsada, ortak noktada buluşulabilmektedir. İşte tüm detayları ile kolonya abdest bozar mı? sorusunun cevabı…

Kolonya sürmek abdest bozar mı?

Kolonya sürmek abdesti bozar mı? sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilmekte. Özellikle günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bu ürün, alkol içermesi sebebiyle birçok kişi tarafından şüpheyle yaklaşılan ürünlerin başında gelmektedir. Fakat, kolonyanın alkol içermesi nedeniyle kolonyayı vücudumuza sürmemiz veya koklamamız abdestimizi bozmaz. Bu noktada bazı İslam alimleri hassas davranarak her ne kadar kolonyadaki alkolun abdest bozamayacağını söyleseler de eğer kişi abdestten önce kolonya sürmüşse bu kısımları su ile yıkaması gerektirdiğini de bildirmektedirler.

Kolonya kullanmak caiz midir?

Kolonya abdest bozar mı tartışmasının yanı sıra kolonya kullanmak caiz midir? sorusuda birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Bu konuda net bir tavır söz konusudur. Eğer alkol, ispirto gibi maddeler içilirse, sarhoşluk yapacağı için kesinlikle haramdır yani içilmesi caiz değildir. Bunun yanı sıra eğer bu maddeleri temizlik için kullanılırsa, bu caizdir. Namaz kılmak için bu maddeleri kullandığımız alanları tekrardan su ile temizlemeye gerek yoktur. Bilindiği üzere kolonya ve diğer temizlik ürünleri alkol içermesi sebebiyle bakteri, mikrop gibi zararlı maddeleri kolaylıkla temizleyebilir. Bu özelliklerinden dolayı birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir? sorusuna diyanet tarafından verilen cevap ise şöyledir: “İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).”

Nihat Hatipoğlu'na göre kolonya abdest bozar mı?

Bu noktada din adamlarının da ortak görüşü mevcuttur. Bir programda izleyicilerden birinin Nihat Hatipoğlu'na sormuş olduğu kolonya abdest bozar mı sorusuna Hatipoğlu şu şekilde cevap vermiştir; “Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren krem sürdüyseniz hassasiyetten ötürü elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya için de geçerlidir. Kolonya sürmek abdesti bozmaz.”

Nureddin Yıldız'a göre kolonya abdest bozar mı?

Nureddin Yıldız ise fetva meclisinde bu konu hakkında şunları demiştir; “Kolonya ile abdestin bir ilgisi yoktur. Kolonya ile namazın bir ilgisi bulunabilir. O da şöyledir: Namazın şartlarından biri 'necasetten taharettir.' Yani, namaz kılan kişinin üstünde ve namaz kılacağı yerde necis bir şeyin bulunmamasıdır. Kolonyada alkol bulunduğundan, alkolün necis olduğunu söylemiş olan fukahaya göre kolonyadaki alkolden ötürü, kullanılan kolonya namaza manidir. Eğer kimyagerler, kolonyanın içindeki alkolün kullanımdan mesela iki üç dakika sonra uçtuğunu söylüyorlarsa ondan sonra kolonyanın namaza mani olması da söz konusu değildir şeklinde diyenler de olmuştur. En iyisi, kolonya kullandıktan sonra elleri yıkayıp namaza durmaktır. Daha huzurlu bir ibadet yapmış oluruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.