Cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu? Cünüplük hangi durumlarda orucu bozar?

Birçok kişi yaşanan cinsel ilişkiden sonra abdest alınmadan ibadet yapılıp yapılmayacağını merak ederler. Özellikle Ramazan ayının gelmesi ile bu soru oruç ibadeti içinde sıklıkla kullanılır. Peki cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu? Cenabetken oruç tutulur mu? Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu?

Oruç ibadeti, Ramazan ayının gelmesi ile birçok müslüman tarafından yerine getirilen ibadetlerden biridir. Bu ayda müslümanlar sabah ezanından akşam ezanına kadar herhangi bir yiyecek ve içecek tüketmeden günü tamamlarlar. Bunun yanı sıra insanlar, oruçlarını bozacak hal ve hareketlerden de kaçınırlar. Bunlardan biri ise oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmaktır. Cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulabilir mi sorusu da birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu sorusunun cevabı….

Cünüpken abdest almadan oruç tutulur mu?

Cünüp olma durumu İslam dininde bir an önce abdest alıp temizlenmeyi gerektirir. İslam'a göre, cünüp olma hali orucu bozmaz. Fakat bu cünüplük halinin oruca başlamadan önce veyahut oruçlu iken ihtilam şeklinde olması gerekmektedir. Fakat her ne durum olursa olsun cünüp olan kişinin direk yıkanıp boy abdesti alması gerekmektedir. Boy abdesti almasının sebebi herhangi bir namaz kaçırmaması içindir. Bu noktada guslün bir namaz vaktinden daha fazla ertelenmesi günah olarak görülür. Çünkü geciktirilmesi durumunda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

Cünüpken hangi durumlarda oruç bozulur?

Cünüplük durumu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir ve hükümler de bu durumlara göre şekillenebilir.

Eğer bir kişi ihtilam olarak adlandırılan uykuda görülen rüya yoluyla cünüp olduysa bu durum kişinin orucunu bozmaz. Fakat eğer bir kişi yabancı bir kadına bakarak (ki yabancı bir kadına bakması haram olarak görülür) veyahut öpmek, ellemek gibi yollarla cünüp olursa bu orucu bozacak bir haldir. Bu durum için sadece kaza gerekmektedir. Fakat kişi oruçlu durumda eşi ile cinsel ilişkiye girdiği zaman meni gelmesi veya gelmemesi durumunda kişinin orucu bozulur. Bu durum için hem kaza hem de kefaret gerekmektedir. Bunun yanı sıra el vasıtasıyla yapılan mastürbasyon (istimna) sonucunda da bu durum geçerli olur. Tüm bu durumlarda dikkat etmemiz gereken önemli bir husus mevcuttur. Bu husus cünüplük durumunun boy abdesti alarak bir an önce sonlandırılması işlemidir. Çünkü cünüplük hali namaz kılmaya engeldir ve bunun engel olmaması için bir an önce temizlenmemiz gerekmektedir.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti uygulaması, İslam alimleri tarafından hadisler vasıtasıyla ortaya koyulan bir yöntemle öğrenilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de spesifik olarak gusül abdestinin nasıl alındığı ile alakalı bir malumat yoktur. Gusül abdesti almak için şu adımlar takip edilmelidir:

Gusül abdesti alacak kişi besmele okuyarak niyet etmeye başlar. Niyet sırasında “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” denir.

Niyet alındıktan sonra kişi ellerini bileklerine kadar tertemiz yıkar. Bu işlemden sonra edep yerleri olarak bilinen kısımlar temizlenmeye başlanır.

Edep yerleri temizlendikten sonra sağ el vasıtasıyla alınan su ağıza götürülür ve su ile boğaza kadar gargara yapılır. Bu işlem üç defa tekrarlanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus eğer kişi oruçlu ise boğazından su kaçmaması için bu gargara işlemine dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde kişinin orucu bozulur.

Ağzın temizlenmesinden sonra ise burna da aynı işlem yapılır. Sağ el ile alınan su buruna götürülür ve iyice temizlenmesi sağlanır. Burunu temizleme işlemi sol el ile yapılır. Bu işlemi de üç kere tekrar etmek gerekmektedir.

Bundan sonra ise normal abdest alınır.

Normal abdest aldıktan sonra önce başa, sonra sağ ve sol omuza üç defa olmak üzere su dökerek vücudumuzu temizlememiz gerekmektedir.

Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus vücudumuzda iğne ucu kadar bir kuruluğun kalmaması gerekmektedir.

Özellikle suyun ulaşmakta zorluk çektiği saç ve sakal diplerine eller vasıtasıyla ovalanarak temizlenmesi sağlanır.

Göbek ve küpe delikleri gibi kısımları da temiz tutmak için iyice yıkamamız gerekmektedir.

Gusül abdesti suyun olmadığı durumlarda toprak ile de teyemmüm olarak bilinen bir şekilde de alınabilir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.