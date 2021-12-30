2022-2023 Baş öğretmen sınavı ne zaman? Baş öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2022-2023 Baş öğretmen sınavı ne zaman? 2022'de baş öğretmen maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği yüz binlerce öğretmen tarafından bekleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sistemi devreye alınacak. Erdoğan son açıklamasında 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu.' dedi. B u açıklamadan sonra binlerce öğretmen de baş öğretmenlik sınavının ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. İşte 2022 baş öğretmenlik sınavına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 24 Kasım'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilk müjdesini vermişti. Daha sonra 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinden ve öğretmenlere getireceği haklardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı son açıklama ile yüz binlerce öğretmeni heyecanlandırdı. Erdoğan açıklamasında "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

2022-2023 Baş öğretmen sınavı ne zaman?

2022 yılında baş öğetmenlik sınavı için öncelikle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşması bekleniyor. Bu kanunun yasalaşmasının ardından baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav tarihleri belli olacak. Kanun TBMM'den geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav günlerini belirleyip kamuoyuna açıklayacak. Önümüzdeki aylarda sınav tarihlerinin belli olması muhtemel görünüyor.

Baş öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Baş öğretmen ve uzman öğretmenlerin maaşlarında iyileştirme yapılacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. "

Sözleşmeli öğretmenlik kalkacak

Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin mecburi hizmet hariç özlük, atama ve tayinlere ilişkin hakları kadrolu öğretmenler ile aynı olacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

3+1 Mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Bakan Özer, "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.